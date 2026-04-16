Zatrzymania osób poszukiwanych czerwoną notą Interpolu – skuteczne działania CBŚP Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania. Obaj byli poszukiwani na podstawie czerwonej noty Interpolu i ukrywali się na terenie Polski.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skuteczne działania, które doprowadziły do zatrzymania dwóch osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości innych państw.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce na terenie województwa łódzkiego. W ręce policjantów wpadł 50-letni obywatel Turcji, Murat O., poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna był ścigany przez turecki wymiar sprawiedliwości w związku ze skazaniem na karę 30 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Z ustaleń wynika, że w 2018 roku miał uczestniczyć w przemycie blisko 60 kilogramów heroiny. Poszukiwania za nim były prowadzone od 2020 roku. W ostatnim czasie Polski sąd zgodził się na ekstradycję do Turcji obywatela tego kraju.

Do drugiego zatrzymania doszło na terenie województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, zatrzymali 43-letniego Pawła P., który również był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna ścigany jest przez organy ścigania Stanów Zjednoczonych w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwami oraz wprowadzaniem w błąd instytucji administracji publicznej USA. Zgodnie z amerykańskim prawem zarzucane mu czyny zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności. Obecnie zatrzymany oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej.

Zrealizowane działania są kolejnym przykładem skuteczności polskich służb w zwalczaniu przestępczości o charakterze międzynarodowym. W dobie globalizacji kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca między państwami oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami ścigania, co pozwala na szybkie i efektywne reagowanie na zagrożenia oraz skuteczne ściganie sprawców przestępstw, niezależnie od granic.