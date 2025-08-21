Sukcesy CBŚP w walce z szarą strefą Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w pierwszym półroczu 2025 roku odnieśli spektakularne sukcesy w walce z przestępczością akcyzową. Przejęli 467 mln nielegalnych papierosów, zlikwidowali 13 fabryk takich papierosów i zamknęli 7 wytwórni krajanki tytoniowej. Szacunkowa, czarnorynkowa wartość przejętych papierosów przez policjantów CBŚP w pierwszej połowie 2025 roku, to około 400 mln zł.

zdjęcie poglądowe

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości tytoniowej jest jednym z głównych zadań, które stoją przed policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji, w zakresie walki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi o charakterze ekonomicznym. Nasi funkcjonariusze bardzo często prowadząc sprawy dotyczące gangów akcyzowych zawiązują współpracę z partnerami pozapolicyjnymi, takimi jak Krajowa Administracja Skarbowa lub Straż Graniczna, co niejednokrotnie zwiększa efektywność prowadzonych czynności. Śledztwa natomiast są prowadzone pod nadzorem i we współpracy z prokuratorami jednostek Prokuratury różnego szczebla.

W pierwszej połowie 2025 roku policjanci CBŚP zabezpieczyli ponad 467 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy, dla porównania w analogicznym okresie zeszłego roku było to ponad 112 milionów gotowych wyrobów tytoniowych, a w całym poprzednim roku przejęto ponad 252 miliony papierosów. Widać wyraźnie, że wzrost efektywności działań realizowanych przez naszych policjantów jest imponujący. Skuteczność funkcjonariuszy CBŚP jest także widoczna w ilości zlikwidowanych miejsc produkcji gotowych papierosów, gdyż w pierwszej połowie tego roku zamknięto już 13 fabryk nielegalnych papierosów przejmując specjalistyczny sprzęt służący do ich wytwarzania. Dla porównania w tym samym okresie zeszłego roku było to 6 zlikwidowanych fabryk. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie wykrywania i likwidowania krajalni tytoniu, gdyż od stycznia do czerwca zamknięto 7 takich miejsc, a w analogicznym okresie roku 2024 były to 3 wytwórnie krajanki tytoniowej.

Szacunkowa, czarnorynkowa wartość przejętych papierosów przez policjantów CBŚP w pierwszej połowie 2025 roku, to około 400 milionów złotych, a należności Skarbu Państwa, związane z wprowadzeniem ich na polski rynek, to kilkaset milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza polskimi odbiorcami duża część nielegelnych papierosów przejmowanych przez polskie służby jest przeznaczona na rynek zagraniczny, głównie do zachodnich krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii.

Zwalczanie tego typu przestępczości jest bardzo istotne z punktu widzenia dochodów budżetowych państwa polskiego. Wzrost aktywności grup przestępczych, który jest wyraźnie zauważalny, nie uchodzi uwadze policjantów CBŚP, co znajduje odzwierciedlenie w efektach realizowanych działań. W tym miejscu warto przypomnieć realizacje przeprowadzane w bieżącym roku: