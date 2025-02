CBŚP i KAS rozbiły międzynarodowy gang akcyzowy Data publikacji 19.02.2025 Powrót Drukuj Zlikwidowana fabryka papierosów, zatrzymanie 8 osób, w tym 5 obywateli Armenii oraz 3 obywateli Ukrainy, przejęcie prawie 700 tys. papierosów, to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS. Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wydział Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej, prowadzi sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, zajmującej się produkcją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, a następnie wprowadzaniem ich do obrotu na terenie Polski. Współpraca służb pozwoliła zgromadzić materiał dowodowy pozwalający na rozbicie tej grupy przestępczej.

W wyniku dynamicznych działań CBŚP i KAS, przy wsparciu Zespołu Specjalnego CBŚP z Lublina, na terenie województwa mazowieckiego zatrzymano 8 osób, w tym 5 obywateli Armenii oraz 3 obywateli Ukrainy, w wieku od 17 do 65 lat. W toku przeprowadzonej realizacji zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów, w której zabezpieczono trzy maszyny służące do wyrabiania oraz paczkowania papierosów bez polskich znaków akcyzowych. W trakcie przeszukania zabezpieczono prawie 700 tysięcy papierosów. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić prawie milion złotych.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie wszystkim zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karno-skarbowych i podrabiania znaków towarowych. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music