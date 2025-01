CBŚP zlikwidowało fabrykę papierosów Data publikacji 13.01.2025 Powrót Drukuj Zlikwidowana technologiczna linia produkcyjna, 7 osób zatrzymanych i przejęte papierosy oraz tytoń to efekt ostatnich działań CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane. Funkcjonariusze przejęli urządzenia produkcyjne i towar o wartości około 4 mln zł, a Skarb Państwa na działalności grupy mógł stracić 3,3 mln zł.

Policjanci z Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W ostatnim czasie, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, przeprowadzili działania na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w wyniku których zlikwidowali fabrykę papierosów. Funkcjonariusze w sposób dynamiczny weszli na teren budynku gospodarczego, wewnątrz którego znajdowała się kompletna linia technologiczna do produkcji papierosów, wraz ze specjalistycznymi urządzeniami służącymi do tego procederu. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 4 obywateli Polski oraz 3 osoby narodowości ukraińskiej, którzy na miejscu zajmowali się procesem produkcyjnym. Przejęto również 1,2 miliona sztuk gotowych papierosów z nadrukiem zawierającym znaki towarowe znanego koncernu tytoniowego, ponad 1,4 tony tytoniu, a także odpady poprodukcyjne. Zabezpieczono również komponenty do produkcji wyrobów tytoniowych w postaci m.in. bibuł, rolek i filtrów.

Wartość przejętych maszyn produkcyjnych to blisko milion złotych, a wartość zabezpieczonych papierosów i tytoniu to około 3 miliony złotych. Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy to około 3,3 miliona złotych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła wyprodukować w tej fabryce nawet kilkanaście milionów papierosów, które trafiły do sprzedaży w Polsce i za granicą.

Osoby zatrzymane doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Wobec wszystkich podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Zespół Prasowy CBŚP; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music