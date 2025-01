Efekty pracy CBŚP w 2024 roku Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj W minionym roku policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali ponad 2,6 tys. osób i ustalili ponad 3,5 tys. podejrzanych, z których prawie 2,3 tys. osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a prawie 200 o kierowanie taką grupą. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 50 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych, z których część była także ścigana Europejskim Nakazem Aresztowania. Zabezpieczono ponad 21 ton narkotyków, zlikwidowało 60 laboratoriów narkotyków i 24 plantacje konopi. Przejęto również ponad 252 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy, ponad 263 tony tytoniu i zlikwidowano 16 fabryk papierosów oraz 8 krajalni tytoniu. Ponadto zabezpieczono 657 mln złotych mienia podejrzanych oraz odzyskano mienie warte ponad 53 mln zł.

Efekty pracy CBŚP w roku 2024 były możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i poświęceniu funkcjonariuszy CBŚP, a także współpraca z różnymi jednostkami prokuratury. Sprawy były realizowane często we współpracy z policjantami z komend wojewódzkich Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” wraz z SPKP, oficerów łącznikowych polskiej Policji, jak również urzędów i instytucji krajowych pozapolicyjnych, a także służb i organizacji zagranicznych.

W 2024 roku policjanci CBŚP zatrzymali ponad 2,6 tysiąca osób i ustalili ponad 3,5 tysiąca podejrzanych, z których prawie 2,3 tysiąca są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a prawie 200 o kierowanie taką grupą. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 50 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych, z których część była także ścigana Europejskimi Nakazami Aresztowania.

W minionym roku CBŚP zabezpieczyło ponad 21 ton narkotyków, zlikwidowało 60 laboratoriów produkujących te substancje i 24 plantacje konopi. Przejęto również ponad 252 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy, ponad 263 tony tytoniu i zlikwidowano 16 fabryk papierosów oraz 8 krajalni tytoniu. Ponadto zabezpieczono ponad 657 mln złotych mienia podejrzanych oraz odzyskano mienie warte prawie 53 mln złotych. Warto dodać też, że policjanci CBŚP wyeliminowali z rynku 516 jednostek nielegalnej broni palnej.

W roku 2024 policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili wiele realizacji spraw, których efekty często były imponujące. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji, które są tylko niewielką częścią z całości działań realizowanych przez biuro w minionym roku.

Warto przypomnieć działania, których efektem było przejęcie ponad 3,8 tony klefedronu, likwidacja laboratorium 4-CMC, zabezpieczenie 20 ton chemikaliów służących do produkcji narkotyków oraz zatrzymanie 3 osób. Ten sukces był efektem dynamicznych działań policjantów CBŚP, CPKP „BOA”, SPKP z Gdańska oraz pilotów policyjnych śmigłowców Black Hawk i Bell. Z przejętych substancji można by uzyskać kilka milionów porcji dilerskich, a wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 mln złotych. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Ogromna fabryka „kryształu” zlikwidowana przez CBŚP”.

Inna realizacja, o której chcemy wspomnieć to działania policjantów z Zarządu w Katowicach CBŚP, funkcjonariuszy KAS i pracowników Polada przy wsparciu czeskiej Celní Správa, słowackiej Krajowej Agencji Kryminalnej Policji, Europolu i Eurojustu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Prokuratury Regionalnej w Bratysławie oraz Prokuratury Miejskiej w Brnie. Służby w trakcie tamtej akcji rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją suplementów diety oraz spalaczy tłuszczu, zawierających w swoim składzie narkotyki, dopalacze, sterydy oraz SARMy. Zatrzymano łącznie 7 osób, z których 2 podejrzane są o kierowanie tą grupą. Przejęto kilka tysięcy kartonów z nielegalnymi substancjami o szacunkowej wartości co najmniej 20 mln złotych. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Rozbita grupa handlowała suplementami zawierającymi narkotyki i sterydy”.

Kolejną sprawą, którą warto przypomnieć, była realizacja Zarządu w Lublinie CBŚP, w trakcie której na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano kompletną linię produkcyjną substancji psychotropowych w postaci 3-CMC, zabezpieczając blisko tonę klofedronu o łącznej wartości 43 mln złotych. W ramach akcji zatrzymano 3 osoby. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Blisko tona narkotyków wartych 43 mln PLN zabezpieczona przez CBŚP”.

Warto nawiązać także do sprawy realizowanej we współpracy ze policją ukraińską. Centralne Biuro Śledcze Policji w kooperacji z Departamentem Walki z Przestępczością Narkotykową Narodowej Policji Ukrainy przeprowadziło wielkoskalową operację ukierunkowaną na zlikwidowanie miejsc produkcji syntetycznych opioidów oraz katynonów. Przeprowadzone działania doprowadziły do zabezpieczenia syntetycznego opioidu, metadonu w ilości, która mogła doprowadzić do zgonu blisko 4 mln osób. Łącznie w trakcie działań zabezpieczono 195 kilogramów metadonu i 153 kilogramy Alfa-PVP. Na terenie Polski oraz Ukrainy zatrzymano 7 członków kartelu odpowiedzialnych za proces produkcyjny narkotyków. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Uderzenie CBŚP i policji ukraińskiej w opioidowy kartel narkotykowy!”.

Ponadto warta przypomnienia jest akcja policjantów warszawskiego CBŚP we współpracy z Prokuraturą Krajową i KAS, przy wsparciu GIIF, której efektem było zatrzymanie 10 osób podejrzanych oraz zabezpieczenie kilkudziesięciu luksusowych samochodów, nieruchomości i zablokowanie rachunków bankowych. Łącznie zabezpieczono mienie na kwotę ponad 140 mln złotych. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzanie podatku od towarów i usług oraz organizowanie gier hazardowych w postaci urządzania loterii internetowych. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Zatrzymani do sprawy loterii internetowych”.

Warto wspomnieć także sprawę realizowaną przez Zarząd w Krakowie CBŚP, w wyniku której zabezpieczono ponad 2 tony różnych narkotyków, głównie marihuany i haszyszu, wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł. Ponadto zatrzymano 7 osób, zlikwidowano laboratorium i 2 magazyny narkotykowe. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Podejrzane do tej sprawy osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Potężne uderzenie w narkobiznes pseudokibiców”.

Kolejną sprawą, do której warto nawiązać, jest realizacja, w wyniku której rozbito dwie zorganizowane grupy przestępcze rozprowadzające narkotyki na terenie warszawskiej Pragi. Efektem działań było zatrzymanie 35 podejrzanych, z czego 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Czynności przeprowadzili policjanci CBŚP z Warszawy i Białegostoku oraz przy wsparciu kontrterrorystów i policjantów z KRP Warszawa VI i KWP w Białymstoku. Podczas akcji wyeliminowano z rynku narkotyki i zabezpieczono broń palną i amunicję. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Rozbite dwie grupy jednego dnia”.

Przypominamy również jedną ze spraw poszukiwawczych realizowanych przez policjantów z grupy tzw. łowców cieni CBŚP. We współpracy z niemiecką policją został zatrzymany 46-letni Marcin K. ps. „Belmondziak”, który był ścigany 3 listami gończymi i ukrywał się przed organami ścigania, posługując się dokumentami potwierdzającymi tożsamość innych osób, upodabniając swój wizerunek do nich. Został zatrzymany w Niemczech przez policyjnych antyterrorystów w związku z podejrzeniem uprowadzenia osób ze szczególnym ich udręczeniem, do których dochodziło w latach 2000-2009 oraz bezprawnego pozbawienia wolności i wymuszeń rozbójniczych. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Belmondziak” w rękach łowców cieni CBŚP”.

Warta wspomnienia jest także sprawa Zarządu w Poznaniu CBŚP i KAS, które rozbiły i jednocześnie zakończyły działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie, produkując i handlując nielegalnymi papierosami, narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wynoszące ponad 26 mln zł. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 21 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, przejmując urządzenia służące do ich produkcji, pakowania oraz suszenia i rozdrabniania tytoniu, blisko 7,8 mln sztuk papierosów, 29 ton tytoniu, a także kilkadziesiąt palet z półproduktami. Więcej informacji dostępne w komunikacie: „Rozbity gang i przejęty towar wart około 27 mln zł”.

Zespół Prasowy CBŚP; film i grafika: CBŚP; muzyka: Universal Production Music