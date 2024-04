Rozbity gang i przejęty towar wart około 27 mln zł Data publikacji 03.04.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania CBŚP, KAS oraz Prokuratury Regionalnej w Poznaniu doprowadziły do rozbicia i jednocześnie zakończenia działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie produkując i handlując nielegalnymi papierosami narazili Skarb Państwa na uszczuplenia podatku akcyzowego wynoszące ponad 26 mln zł. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 21 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, przejmując urządzenia służące do ich produkcji i pakowania oraz suszenia i rozdrabniania tytoniu, blisko 7,8 mln szt. papierosów, 29 ton tytoniu, a także kilkadziesiąt palet z półproduktami.

W minionym tygodniu policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeprowadzili działania w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, śląskim i lubelskim. Wówczas to zatrzymano 21 osób, w tym 19 obcokrajowców. W trakcie przeszukania kilku nieruchomości funkcjonariusze zlikwidowali m.in. fabrykę papierosów, w której działała profesjonalna linia do produkcji papierosów. Wtedy także przejęto blisko 7,8 mln sztuk papierosów z naniesionym logo znanej światowej marki tytoniowej, 29 ton tytoniu, kilkadziesiąt palet z półproduktami niezbędnymi do produkcji papierosów, a także urządzenia służące do produkcji i pakowania papierosów oraz suszenia i rozdrabniania tytoniu, warte około 5 mln zł. Zabezpieczono również samochód dostawczy, 2 ciągniki siodłowe i 4 naczepy. O skali przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że czynności trwały kilka dni, a zabezpieczony towar wraz z maszynami był przewożony do magazynów 10 tirami.

Według śledczych, w wyniku działalności zatrzymanych w ubiegłym tygodniu osób, Skarb Państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie podatku akcyzowego w łącznej kwocie około 26 mln zł. Z wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza mogła działać na terenie województwa wielkopolskiego co najmniej od końca 2023 roku aż do momentu jej rozbicia.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, zastosował wobec wszystkich 21 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

