Rozbita grupa handlowała suplementami zawierającymi narkotyki i sterydy Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj CBŚP, KAS i Polada przy wsparciu czeskiej Celní Správa, słowackiej Krajowej Agencji Kryminalnej Policji, Europolu i Eurojustu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Prokuratury Regionalnej w Bratysławie oraz Prokuratury Miejskiej w Brnie, rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją suplementów diety oraz spalaczy tłuszczu, zawierających w swoim składzie narkotyki, dopalacze, sterydy oraz SARMy. Zatrzymano łącznie 7 osób, z których 2 podejrzane są o kierowanie tą grupą. Przejęto kilka tysięcy kartonów z nielegalnymi substancjami o szacunkowej wartości co najmniej 20 mln PLN.

Zatrzymanie 7 osób, likwidacja linii produkcyjnej nielegalnych wyrobów farmaceutycznych i suplementów diety składająca się z 5 maszyn w postaci etykieciarki i mieszalników, 4 magazynów, w których znajdowało się kilka tysięcy kartonów z nielegalnymi substancjami o szacunkowej wartości co najmniej 20 milionów złotych, to efekt ostatnich działań Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Polskiej Agencji Antydopingowej we współpracy z Wydziałem Antynarkotykowym Służby Celnej z siedzibą w Brnie, słowacką Krajową Agencją Kryminalną Policji – Centralą antynarkotykową w Bratysławie, a także Europolem i Eurojustem. Śledztwo, prowadzone jest w ramach międzynarodowego zespołu śledczego JIT, na podstawie umowy pod nadzorem i kierownictwem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Prokuratury Regionalnej w Bratysławie oraz Prokuratury Miejskiej w Brnie.

W trakcie realizacji, którą przeprowadzono na Mazowszu, głównie w Warszawie, okazało się, że miejsca produkcji i przechowywania tych suplementów nie spełniały wymaganych norm sanitarnych. Jak wynika ze wstępnej opinii ekspertów z dziedziny farmacji, zabezpieczone substancje stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Eksperci w przebadanych próbkach odkryli narkotyki, dopalacze, sterydy oraz selektywne modulatory receptora androgenowego tzw. SARMy. Według śledczych produkty były sprzedawane poprzez sklepy internetowe, a ustalony zysk z kilkuletniej działalności podejrzanych szacowany jest na ponad 30 mln PLN. Ponadto prokurator zablokował ponad sto kont bankowych powiązanych z tą grupą, na których znajdowało się kilkanaście milionów złotych.

Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przetwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, wytwarzania produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, wytwarzania suplementów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi, a także zarzuty dotyczące dopingu w sporcie, jak również prania pieniędzy w kwocie ponad 31 mln PLN. Ponadto 2 osoby są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika również, że ta grupa współpracowała z osobami z Czech i Słowacji, gdzie we wcześniejszym okresie służby zatrzymały 6 podejrzanych i zabezpieczyły około 100 kilogramów substancji i około 1000 sztuk różnych sterydów oraz nielegalnych suplementów diety. Przejęto wtedy również mienie o wartości prawie 3 mln koron czeskich.

Zespół Prasowy CBŚP; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music