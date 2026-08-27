CBŚP zlikwidowało laboratorium mefedronu. Ponad 28 kg narkotyku zabezpieczone - AktualnościCentralne Biuro Śledcze Policji

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CBŚP zlikwidowało laboratorium mefedronu. Ponad 28 kg narkotyku zabezpieczone

Data publikacji 27.08.2026
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Ponad 28 kilogramów gotowego mefedronu, profesjonalna linia do produkcji narkotyków syntetycznych oraz trzy osoby zatrzymane – to efekt działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej Policji. W powiecie dębickim policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym produkowano narkotyki syntetyczne.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, przeprowadzili działania ukierunkowane na zatrzymanie osób zajmujących się produkcją narkotyków.

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci weszli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawnili i zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych, w którym produkowany był m.in. mefedron.

Do sprawy nielegalnej produkcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn – dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 31 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy.

Podczas przeszukania domu zajmowanego przez zatrzymanych policjanci ujawnili profesjonalną linię służącą do produkcji narkotyków. Zabezpieczyli również ponad 28 kilogramów mefedronu w postaci kryształu, przygotowanego do dalszej dystrybucji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zabezpieczenie takiej ilości gotowego narkotyku oraz funkcjonującej linii produkcyjnej pozwoliło na przerwanie procesu wytwarzania i udaremnienie wprowadzenia znacznej ilości narkotyków na rynek.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Dębicy. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące produkcji znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Śledztwo zostało przekazane do dalszego prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji konsekwentnie rozpracowują i zwalczają zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się produkcją i obrotem narkotykami. Likwidacja kolejnego laboratorium to nie tylko zatrzymania podejrzanych, ale przede wszystkim przerwanie procesu produkcji i udaremnienie wprowadzenia na rynek znacznej ilości niebezpiecznych substancji. Policjanci CBŚP nadal prowadzą działania wymierzone w osoby stojące za narkotykowym procederem, niezależnie od jego skali i miejsca prowadzenia działalności.

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