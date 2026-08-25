Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana. Zabezpieczono ponad 7 ton nielegalnego towaru Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego nielegalną krajalnię tytoniu. Zabezpieczono ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy. Potencjalne straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły wynieść blisko 9 mln złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowanie dotyczące działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną produkcją, magazynowaniem oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy.

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Zakopanem i Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w powiecie nowotomyskim.

W jednej z hal poprodukcyjnych ujawniono nielegalną krajalnię tytoniu. Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony tytoniu do palenia bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w przypadku wprowadzenia zabezpieczonego towaru do obrotu straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT mogłyby wynieść blisko 9 mln złotych.

Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 33 i 38 lat. W czasie działań zabezpieczono również kompletną linię służącą do nielegalnej produkcji tytoniu. Wśród zabezpieczonego wyposażenia znalazła się m.in. maszyna do cięcia tytoniu o wartości około 50 tys. złotych, a także waga, wentylatory, nagrzewnice oraz suszarnia bębnowa.

Policjanci zabezpieczyli również sprzęt elektroniczny, który zostanie poddany szczegółowym ekspertyzom. Analiza zgromadzonych materiałów ma pomóc w ustaleniu pełnego zakresu prowadzonej działalności oraz roli poszczególnych osób w tym procederze.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Następnie sąd, uwzględniając wnioski śledczych, zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.