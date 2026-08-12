Wspólne działania CBŚP i Straży Granicznej w Kujawsko - Pomorskiem. 20 cudzoziemców zatrzymanych Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj 20 cudzoziemców naruszających przepisy pobytowe zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej podczas skoordynowanych działań przeprowadzonych na terenie Gniewkowa i Ciechocinka. Wśród zatrzymanych było 18 obywateli Kolumbii oraz obywatele Gruzji i Tadżykistanu. Wobec wszystkich wydano decyzje zobowiązujące do powrotu.

Działania przeprowadzili w minioną niedzielę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek Policji z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego oraz Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Akcja była ukierunkowana przede wszystkim na ujawnienie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski mógł być niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Kontrole prowadzono pod wcześniej wytypowanymi adresami na terenie Gniewkowa i Ciechocinka – zarówno w miejscach zamieszkania i czasowego pobytu cudzoziemców. Były one również następstwem działań kontrolnych przeprowadzonych 30 lipca br. przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w jednym z zakładów produkcyjnych w powiecie inowrocławskim, gdzie wówczas zatrzymano czterech obywateli Kolumbii za nielegalny pobyt.

W trakcie niedzielnych działań mundurowi wylegitymowali ogółem 28 osób. Szczegółowa weryfikacja dokumentów oraz legalności pobytu doprowadziła do zatrzymania 20 cudzoziemców – 18 obywateli Kolumbii oraz obywateli Gruzji i Tadżykistanu.

Przeprowadzone przez służby czynności wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących ich pobytu w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemcy nie posiadali ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu, przekroczyli dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego albo nie dysponowali wymaganymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów pobytu i nie byli w stanie wskazać wiarygodnego źródła ich uzyskania.

Wobec wszystkich 20 zatrzymanych Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakazy ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Wspólne działania są kolejnym przykładem współpracy Policji i Straży Granicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Połączenie informacji pozostających w dyspozycji służb oraz ich ustawowych kompetencji pozwala skuteczniej typować miejsca kontroli, ujawniać osoby naruszające przepisy i podejmować wobec nich przewidziane prawem działania.

Funkcjonariusze obu formacji cyklicznie prowadzą wspólne przedsięwzięcia ukierunkowane między innymi na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ujawnianie osób poszukiwanych oraz zwalczanie przestępczości. W zakresie legalności wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski właściwe czynności prowadzi Straż Graniczna.