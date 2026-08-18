CBŚP uderzyło w grupę wprowadzającą do obrotu nielegalne sterydy. 8 osób zatrzymanych Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych w sporcie, w tym sterydów anaboliczno-androgennych. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Śledczy zabezpieczyli nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 mln zł.

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy Zarządu w Opolu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) oraz EUROPOLU, przeprowadzili skoordynowane działania wymierzone w osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W wyniku realizacji zatrzymano 8 osób. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili magazyn, w którym przechowywane były sterydy, leki oraz substancje regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wartość zabezpieczonych nielegalnych produktów oszacowano na co najmniej 3,5 mln zł.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa miała działać od 2016 roku. Niedozwolone substancje były oferowane i wprowadzane do obrotu przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Według zgromadzonego materiału dowodowego podejrzani mieli uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu, a przychody uzyskane z nielegalnej działalności mogły sięgnąć blisko 10 mln zł.

Po zatrzymaniu podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej z osób — kierowania nią. Podejrzanym przedstawiono również zarzuty związane ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji, a także zarzuty dotyczące prania pieniędzy.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych funkcjonariusze zabezpieczyli od podejrzanych 100 tys. zł w gotówce. Dokonano również blokady 50 rachunków bankowych, które mogą mieć związek z prowadzoną działalnością przestępczą.

Na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo sąd zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie prowadzi działania wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze czerpiące zyski z obrotu nielegalnymi i potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Funkcjonariusze CBŚP, we współpracy z prokuraturą oraz krajowymi i międzynarodowymi partnerami, systematycznie identyfikują osoby stojące za tego rodzaju procederem, zabezpieczają majątek pochodzący z przestępstw i eliminują z rynku produkty mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.