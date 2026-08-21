Ponad 52 kilogramy narkotyków przejęte przez CBŚP Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili wprowadzenie na rynek znacznej ilości narkotyków przemyconych z Hiszpanii do Polski. W wyniku działań przeprowadzonych na terenie podwarszawskiego Raszyna zabezpieczono ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy. Czarnorynkowa wartość przejętych środków odurzających może sięgać blisko 2 milionów złotych.

Sprawa prowadzona jest przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem przemytu znacznych ilości narkotyków z Królestwa Hiszpanii do Polski oraz ich dalszą dystrybucją na terenie całego kraju.

W toku wielomiesięcznej pracy śledczej policjanci ustalili, że członkowie grupy wykorzystywali do transportu narkotyków legalnie działającą firmę kurierską. Środki odurzające były ukrywane w przesyłkach paletowych, które po dotarciu do Polski miały trafić do odbiorców odpowiedzialnych za ich dalsze rozprowadzenie.

Realizacja, w wyniku której funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 58-letniego Dariusza M. bezpośrednio po odebraniu przesyłki od kuriera, została przeprowadzona w Raszynie. Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy. Dzięki skutecznej akcji narkotyki nie trafiły na czarny rynek.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Prowadzone czynności zmierzają do ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w międzynarodowy proceder przemytu oraz dystrybucji narkotyków. Funkcjonariusze analizują również kolejne wątki dotyczące sposobu organizacji transportów oraz kanałów przerzutowych wykorzystywanych przez członków grupy przestępczej.