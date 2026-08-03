Akt oskarżenia wobec 5 osób do sprawy narkotykowej Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Całe śledztwo obejmuje dotychczas 24 osoby podejrzane, a wobec 5 już zakończyło się aktem oskarżenia skierowanym do sądu przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie. Sprawa realizowana przez CBŚP dotyczy handlu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. W toku sprawy współpracowano z policjantami Komendy Stołecznej Policji.

Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która według śledczych w latach 2022 - 2025 zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. W całym postępowaniu występuje już 24 podejrzanych, a śledczy cały czas ustalają wszystkie okoliczności sprawy, w tym to ile mogło trafić narkotyków na czarny rynek w wyniku działania całej grupy.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, skierował akt oskarżenia wobec 5 osób, oskarżając je o wprowadzanie do obrotu oraz handel znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyznom w toku postępowania przedstawiono łącznie kilkanaście zarzutów. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder prowadzony był przez te osoby od 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego. Według aktu oskarżenia osoby zajmowały się organizowaniem dostaw narkotyków, ich dystrybucją oraz sprzedażą odbiorcom. Do wzajemnej komunikacji, a także kontaktów z nabywcami wykorzystywali sieć internetową, natomiast do transportu narkotyków angażowali tzw. kurierów. Akt oskarżenia dotyczy obrotu ponad 228 kilogramami różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy zabezpieczyli należące do oskarżonych mienie o łącznej wartości blisko 1,5 mln złotych. Zatrzymania tych oskarżonych były realizowane przez funkcjonariuszy od września 2025 roku do marca 2026 roku. W wyniku zatrzymań i przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono między innymi znaczne ilości klefedronu (4-CMC), marihuany oraz haszyszu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Więcej informacji w komunikacie Prokuratury: https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga/akt-oskarzenia-przeciwko-lukaszowi-z-i-czterem-innym-osobom-w-sprawie-dot-udaremnienia-wprowadzenia-do-obrotu-blisko-230-kg-narkotykow2