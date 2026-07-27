Zlikwidowane laboratorium narkotyków w powiecie Otwockim Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz precyzyjnie zaplanowanym działaniom, funkcjonariusze CBŚP i otwoccy kryminalni wkroczyli na teren jednej z posesji w Józefowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że może tam znajdować się nielegalna fabryka narkotyków.

Na miejscu policjanci ujawnili w pełni wyposażone, profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu – w pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski.

Ze względu na specyfikę produkcji narkotyków syntetycznych oraz niebezpieczeństwo związane z substancjami chemicznymi, do akcji zaangażowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy upewnili się, że przebywanie w pomieszczeniach jest bezpieczne i funkcjonariusze mogą bez przeszkód prowadzić dalsze czynności. W szczegółowych oględzinach miejsca zdarzenia uczestniczyli również biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy pobrali próbki zabezpieczonych środków do dalszych badań.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 20 kg, gotowego już mefedronu, około 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do wytwarzania narkotyku oraz specjalistyczne urządzenia tworzące linię produkcyjną „białej śmierci”.

Dzięki skutecznej akcji służb tysiące porcji niebezpiecznych syntetyków nie trafią na czarny rynek. Środki syntetyczne należą do jednych z najgroźniejszych substancji – skutki uboczne ich zażywania są nieprzewidywalne i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało po weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych, mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która nadzoruje całe postępowanie. Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku skierowała do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd w pełni przychylił się do wniosku, a mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Zdjęcia: CBŚP; film: KPP w Otwocku