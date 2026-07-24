Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu zabezpieczone podczas wspólnej akcji służb Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zabezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 mln zł.

Działania zostały przeprowadzone na podstawie informacji wskazujących, że na terenie jednej z posesji w powiecie włocławskim mogą być magazynowane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Podczas realizacji funkcjonariusze weszli na teren wytypowanej posesji. W znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego ujawnili 88 tys. sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, a także ponad 15 ton pociętego tytoniu.

Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby zabezpieczone wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do obrotu, uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT mogłyby wynieść ponad 26 mln zł.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi powoduje wielomilionowe straty dla budżetu państwa, narusza zasady uczciwej konkurencji i wzmacnia finansowo zorganizowane grupy przestępcze. Towar wytwarzany i przechowywany poza legalnym systemem pozostaje również poza kontrolą sanitarną i jakościową, dlatego jego skład oraz warunki produkcji mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Fot: CBŚP/KAS