Międzynarodowy gang narkotykowy rozbity Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili międzynarodową grupę przestępczą wywodzącą się ze środowisk pseudokibiców polskich i czeskich klubów sportowych. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i steroidów anaboliczno-androgennych oraz zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu działające na terenie Belgii. Polskie śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W toku sprawy współpracowano z Polską Agencją Antydopingową.

Z ustaleń śledczych wynika, że międzynarodowa grupa przestępcza działała co najmniej od marca 2024 roku. Jej członkowie mieli zajmować się produkcją, przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także dystrybucją steroidów anaboliczno-androgennych.

Według zgromadzonego materiału dowodowego grupa działająca po polskiej stronie mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg substancji odurzających i psychotropowych, w tym kokainy, alfa-PVP, mefedronu i klefedronu. Przedmiotem nielegalnego obrotu były również znaczne ilości środków anaboliczno-androgennych. Łączną wartość tych substancji oszacowano na co najmniej 3 mln zł.

W wyniku ustaleń funkcjonariuszy CBŚP i Straży Granicznej na terenie Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu, które – według śledczych – zostało uruchomione przez osoby powiązane ze środowiskiem polskich pseudokibiców. Na miejscu zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku o szacunkowej wartości blisko 1,2 mln zł.

W Polsce zatrzymano dotychczas 11 osób. Decyzją sądu wobec 9 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Członkom grupy przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępczości narkotykowej oraz prania pieniędzy. Za zarzucane czyny może im grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo po stronie polskiej nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Równolegle czescy funkcjonariusze przeprowadzili działania wymierzone w osoby odpowiedzialne za tamtejszy wątek sprawy. Zatrzymano 13 podejrzanych. Według ustaleń członkowie czeskiej grupy dostarczali do Polski hurtowe ilości marihuany i kokainy. W zamian nabywali od osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów przede wszystkim amfetaminę, mefedron oraz środki anaboliczne.

Podczas operacji przeprowadzonej na terenie Czech zabezpieczono znaczne ilości marihuany, kokainy, metamfetaminy i mefedronu, a także bardzo duże partie steroidów anaboliczno-androgennych. Ośmiu zatrzymanym może grozić kara do 18 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym pięciu do 5 lat więzienia.

Śledztwo prowadzone jest w ramach międzynarodowego wspólnego zespołu śledczego JIT, w skład którego weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej. Działania zespołu wspierała również Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), której wiedza ekspercka była wykorzystywana w zakresie nielegalnego obrotu środkami anaboliczno-androgennymi.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie zwalcza zorganizowaną przestępczość narkotykową, również tę prowadzoną ponad granicami państw i powiązaną ze środowiskami pseudokibicowskimi. Skuteczne działania w tego rodzaju sprawach wymagają ścisłej współpracy służb, szybkiej wymiany informacji oraz skoordynowanych operacji prowadzonych jednocześnie w kilku krajach. CBŚP będzie nadal stanowczo uderzać w osoby odpowiedzialne za produkcję, przemyt i hurtową dystrybucję narkotyków oraz pozbawiać grupy przestępcze źródeł finansowania.