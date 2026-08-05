Międzynarodowy gang narkotykowy rozbity
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili międzynarodową grupę przestępczą wywodzącą się ze środowisk pseudokibiców polskich i czeskich klubów sportowych. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i steroidów anaboliczno-androgennych oraz zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu działające na terenie Belgii. Polskie śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W toku sprawy współpracowano z Polską Agencją Antydopingową.
Z ustaleń śledczych wynika, że międzynarodowa grupa przestępcza działała co najmniej od marca 2024 roku. Jej członkowie mieli zajmować się produkcją, przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także dystrybucją steroidów anaboliczno-androgennych.
Według zgromadzonego materiału dowodowego grupa działająca po polskiej stronie mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg substancji odurzających i psychotropowych, w tym kokainy, alfa-PVP, mefedronu i klefedronu. Przedmiotem nielegalnego obrotu były również znaczne ilości środków anaboliczno-androgennych. Łączną wartość tych substancji oszacowano na co najmniej 3 mln zł.
W wyniku ustaleń funkcjonariuszy CBŚP i Straży Granicznej na terenie Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium klefedronu, które – według śledczych – zostało uruchomione przez osoby powiązane ze środowiskiem polskich pseudokibiców. Na miejscu zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku o szacunkowej wartości blisko 1,2 mln zł.
W Polsce zatrzymano dotychczas 11 osób. Decyzją sądu wobec 9 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Członkom grupy przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępczości narkotykowej oraz prania pieniędzy. Za zarzucane czyny może im grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo po stronie polskiej nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
Równolegle czescy funkcjonariusze przeprowadzili działania wymierzone w osoby odpowiedzialne za tamtejszy wątek sprawy. Zatrzymano 13 podejrzanych. Według ustaleń członkowie czeskiej grupy dostarczali do Polski hurtowe ilości marihuany i kokainy. W zamian nabywali od osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów przede wszystkim amfetaminę, mefedron oraz środki anaboliczne.
Podczas operacji przeprowadzonej na terenie Czech zabezpieczono znaczne ilości marihuany, kokainy, metamfetaminy i mefedronu, a także bardzo duże partie steroidów anaboliczno-androgennych. Ośmiu zatrzymanym może grozić kara do 18 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym pięciu do 5 lat więzienia.
Śledztwo prowadzone jest w ramach międzynarodowego wspólnego zespołu śledczego JIT, w skład którego weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej. Działania zespołu wspierała również Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), której wiedza ekspercka była wykorzystywana w zakresie nielegalnego obrotu środkami anaboliczno-androgennymi.
Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie zwalcza zorganizowaną przestępczość narkotykową, również tę prowadzoną ponad granicami państw i powiązaną ze środowiskami pseudokibicowskimi. Skuteczne działania w tego rodzaju sprawach wymagają ścisłej współpracy służb, szybkiej wymiany informacji oraz skoordynowanych operacji prowadzonych jednocześnie w kilku krajach. CBŚP będzie nadal stanowczo uderzać w osoby odpowiedzialne za produkcję, przemyt i hurtową dystrybucję narkotyków oraz pozbawiać grupy przestępcze źródeł finansowania.