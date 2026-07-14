CBŚP odzyskuje kolejne samochody skradzione w Niemczech Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz innych jednostek garnizonu stołecznego, odzyskali trzy samochody marki Toyota, pochodzące z kradzieży. Pojazdy zostały skradzione na terenie Berlina, a ich łączna wartość przekracza 300 tys. zł. W trakcie działań zatrzymano również mężczyznę poszukiwanego w celu doprowadzenia do aresztu śledczego.

Do pierwszej realizacji doszło na początku lipca na autostradzie A2 w powiecie łowickim. Policjanci przeprowadzili dynamiczne zatrzymanie Toyoty Yaris, która tego samego dnia została skradziona na terenie Berlina. Po sprawdzeniu kierującego w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany w celu doprowadzenia do aresztu śledczego.

W toku kolejnych działań funkcjonariusze uzyskali informację, że na jednej z posesji w powiecie radomskim może znajdować się następny samochód skradziony w stolicy Niemiec. Po zweryfikowaniu tych ustaleń policjanci ujawnili Toyotę Corollę, na której zamontowano fałszywe tablice rejestracyjne.

Łączna wartość dwóch odzyskanych wówczas pojazdów przekracza 200 tys. zł.

Na tym działania wymierzone w przestępczość samochodową się nie zakończyły. W minioną środę na autostradzie A2, w rejonie miejscowości Baranów, funkcjonariusze CBŚP i Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, wspierani przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, przeprowadzili działania blokadowe.

W ich wyniku zatrzymano kierującego kolejną Toyotą Corollą pochodzącą z kradzieży. Samochód, którego szacunkowa wartość przekracza 100 tys. zł, również miał założone fałszywe tablice rejestracyjne.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie prowadzi działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość samochodową, zarówno na terenie kraju, jak i we współpracy z zagranicznymi służbami. Policjanci na bieżąco ustalają miejsca przechowywania skradzionych pojazdów, identyfikują osoby uczestniczące w ich kradzieży, transporcie i legalizacji oraz dążą do odzyskania mienia i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.