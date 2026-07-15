Szkolenie zespołu ATK w Rzeszowie – praktyczne przygotowanie do zagrożeń terrorystycznych, dywersyjnych i CBRNE Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadził specjalistyczne szkolenie dla nieetatowego zespołu ds. rozpoznania, zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Ćwiczenia odbyły się na terenie miejscowości Lutoryż w powiecie rzeszowskim oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 KM PSP w Rzeszowie. W zajęciach brali udział przedstawiciele CBŚP, KWP w Rzeszowie, PSP i SKW.

Szkolenie podzielono na część praktyczną i teoretyczną. Skupiono się na działaniach w sytuacji kryzysowej po wybuchu „samochodu-pułapki” oraz w pomieszczeniu biurowym, a także na procedurach śledztwa powybuchowego i neutralizacji zagrożeń CBRNE.

Funkcjonariusze Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP przeprowadzili dwa kontrolowane wybuchy: symulację detonacji samochodu-pułapki oraz wybuchu w pomieszczeniu biurowym. Kierownik grupy ATK – utworzył podgrupy oględzinowe, wyznaczył sektory i przydzielił zadania. Miejsce zdarzeń zabezpieczyli i sprawdzili pirotechnicy Sekcji Minersko-Pirotechnicznej SPKP w Rzeszowie. Podczas oględzin wykorzystano skaner 3D z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie do dokumentacji miejsca zdarzenia i rekonstrukcji urządzeń wybuchowych. Przeprowadzono również symulację dekontaminacji funkcjonariusza CBŚP z terenu skażonego CBRNE – czynności prowadziły Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Leżajsk” i „Rzeszów 2” Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy wzięli również udział w panelu poświęconym usystematyzowaniu wiedzy formalnoprawnej, wymianie doświadczeń oraz analizie aktualnych zagrożeń terrorystycznych i dywersyjno-sabotażowych. Prelegentami byli funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy omówili czynności śledztwa powybuchowego oraz przypadki zdarzeń dywersyjno-sabotażowych. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentowali natomiast możliwości skanera 3D podczas dokumentacji miejsc zdarzeń. Funkcjonariusze ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego omówili profilaktykę kontrwywiadowczą oraz zagrożenia związane z działalnością obcych służb.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przedstawili możliwości techniczne wykonywania czynności śledczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, a strażacy z grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP omówili procedury dekontaminacji, rodzaje zagrożeń CBRNE oraz zasady współdziałania służb w strefie zagrożenia.

Szkolenie wzmocniło gotowość operacyjną zespołu ATK do realnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, w tym skażeniem chemiczno-biologicznym-radiologicznym-jądrowym, oraz pogłębiło współpracę między służbami, która w kontekście aktualnych zagrożeń hybrydowych dla Polski, jest bardzo istotna dla skutecznej realizacji zadań.