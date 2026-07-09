Narkotykowy proceder w Małopolsce przerwany przez CBŚP Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem, nabywaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Podczas działań zabezpieczono kilka rodzajów substancji odurzających, plantację konopi oraz przedmioty mogące mieć związek z przestępczym procederem. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wytwarzaniem, nabywaniem oraz obrotem znacznymi ilościami różnego rodzaju narkotyków.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli rozprowadzać środki odurzające i substancje psychotropowe na terenie województwa małopolskiego, między innymi w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie.

W drugiej połowie czerwca funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili skoordynowane działania, w wyniku których zatrzymali 8 obywateli Polski w wieku od 19 do 35 lat. Mężczyźni są mieszkańcami powiatów krakowskiego i wielickiego.

Podczas przeszukań wytypowanych miejsc policjanci ujawnili amfetaminę, MDMA, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę. W jednym ze specjalnie przystosowanych pomieszczeń odkryto również uprawę konopi innych niż włókniste.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponadto przedmioty przypominające broń, wagi elektroniczne, woreczki strunowe, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Zgromadzony materiał został przekazany do dalszych badań, w tym analiz kryminalistycznych i informatycznych.

Według ustaleń śledztwa grupą mieli kierować dwaj bracia — Dawid Z. i Arkadiusz Z. — wspólnie z Mateuszem B. Mężczyźni byli wcześniej karani za różnego rodzaju przestępstwa, w tym przestępstwa narkotykowe.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także wytwarzania, posiadania oraz obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec wszystkich 8 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.