Nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych zlikwidowana na Mazowszu. Pięć osób tymczasowo aresztowanych - AktualnościCentralne Biuro Śledcze Policji

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Nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych zlikwidowana na Mazowszu. Pięć osób tymczasowo aresztowanych

Data publikacji 10.07.2026
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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych. Na terenie powiatu mławskiego zabezpieczono kompletną linię produkcyjną, ponad milion papierosów oraz blisko dwie tony tytoniu i suszu tytoniowego. Zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Skoordynowane działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu doprowadziły do ujawnienia nielegalnej fabryki wyrobów tytoniowych działającej na jednej z posesji w powiecie mławskim, w województwie mazowieckim.

W znajdującej się tam hali funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię technologiczną służącą do przetwarzania suszu tytoniowego i produkcji tytoniu do palenia. Pomieszczenia zostały przystosowane nie tylko do prowadzenia nielegalnej działalności, lecz także do dłuższego pobytu osób uczestniczących w procederze. Wewnątrz znajdowały się w pełni wyposażone części sypialne i sanitarne.

Podczas realizacji funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku pięciu mężczyzn: trzech obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii oraz obywatela Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy mieli uczestniczyć w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.

Na terenie posesji zabezpieczono 1 180 000 papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, ponad 1,6 tony tytoniu oraz przeszło 300 kilogramów suszu tytoniowego. Według wstępnych wyliczeń, gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć 4 miliony złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Mławie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Mławie zastosował wobec wszystkich podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

 

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