Uderzenie w nielegalny hazard. 14 osób zatrzymanych Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej ze Świętokrzyskiego i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymano 14 osób, zabezpieczono zaplecze służące do montażu automatów oraz majątek o wartości około 750 tys. zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie.

Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od 2021 roku. Jej członkowie mieli organizować gry hazardowe na automatach bez wymaganej koncesji, wykorzystując w tym celu lokale pozostające pod kontrolą grupy.

Skoordynowane działania funkcjonariuszy zostały przeprowadzone na terenie województw świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W trakcie czynności zabezpieczono magazyn, w którym podejrzani mieli montować i przechowywać nielegalne automaty do gier. Urządzenia były następnie przewożone do lokali, gdzie wykorzystywano je do prowadzenia nielegalnej działalności hazardowej.

Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych należących do jednego z podejrzanych funkcjonariusze ujawnili również środki odurzające.

W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 14 osób, które następnie doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Jednemu z podejrzanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Wszystkim podejrzanym przedstawiono także zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, związanych z urządzaniem gier na automatach bez wymaganej koncesji. Jedna osoba odpowie dodatkowo za przestępstwo narkotykowe.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również majątek podejrzanych, w tym gotówkę w różnych walutach, wartościowe ruchomości oraz nieruchomość. Łączna wartość zabezpieczenia majątkowego wynosi około 750 tys. zł.

Nielegalny hazard stanowi istotne zagrożenie społeczne i ekonomiczne. Gry prowadzone poza legalnym systemem nie podlegają kontroli państwa ani mechanizmom ochrony uczestników, co zwiększa ryzyko uzależnienia, utraty znacznych środków finansowych oraz oszustw. Dochody z tego rodzaju działalności mogą być także wykorzystywane do finansowania innych form przestępczości zorganizowanej.

Film: KAS