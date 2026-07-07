CBŚP uderza w grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie, zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Według ustaleń śledczych podejrzani mieli zgłaszać fikcyjne kolizje drogowe, na podstawie których towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły około 500 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym obszarem aktywności było wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 2017 roku członkowie grupy mieli organizować i zgłaszać fikcyjne zdarzenia drogowe do różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Na podstawie tak przygotowanej dokumentacji ubezpieczyciele wypłacali odszkodowania za kolizje, do których w rzeczywistości miało nie dochodzić. Dotychczas śledczy ustalili co najmniej 50 takich zdarzeń. Łączna wartość wyłudzonych świadczeń szacowana jest na około 500 tysięcy złotych.

W drugiej połowie czerwca policjanci CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku działań zatrzymano 10 osób, wśród których znajdują się m.in. mieszkańcy powiatu szczycieńskiego.

Według ustaleń śledczych osoba wskazywana jako lider grupy, wspólnie ze swoją partnerką, miała zajmować się wyszukiwaniem osób gotowych do udziału w fikcyjnych kolizjach drogowych, a także legalizowaniem środków pochodzących z przestępczego procederu. Wśród zatrzymanych znalazł się również pracownik biura ubezpieczeniowego, który miał zawierać umowy OC i AC na pojazdy wykorzystywane następnie do pozorowanych zdarzeń drogowych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, podrabiania dokumentacji oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji ubezpieczeniowej.

Na wniosek prokuratora wobec jednej osoby sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Tego rodzaju proceder uderza nie tylko w towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także w uczciwych kierowców i klientów firm ubezpieczeniowych. Wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych generuje realne straty finansowe, wpływa na koszty funkcjonowania rynku ubezpieczeń i może przyczyniać się do wzrostu składek. Pozorowanie kolizji drogowych stanowi również zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ angażuje osoby i pojazdy w działania, które mogą doprowadzić do rzeczywistych zdarzeń na drodze.