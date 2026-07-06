Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz łódzkiej Służby Celno-Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu działającą na terenie województwa łódzkiego. Podczas akcji zabezpieczono kompletną linię technologiczną, blisko 8 ton tytoniu i suszu tytoniowego oraz zatrzymano trzy osoby. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na niemal 10 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami łódzkiej Służby Celno-Skarbowej, przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość akcyzową. Akcja została przeprowadzona na jednej z posesji w województwie łódzkim, gdzie według ustaleń służb miała odbywać się nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili działającą linię technologiczną służącą do przetwarzania suszu i produkcji tytoniu do palenia. Zabezpieczono również gotowy wyrób, surowiec przeznaczony do dalszej produkcji oraz odpady poprodukcyjne.

W trakcie działań na gorącym uczynku zatrzymano trzy osoby, które miały uczestniczyć w nielegalnym procederze. Na terenie posesji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 3,9 tony tytoniu do palenia oraz przeszło 4 tony suszu tytoniowego.

Szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 mln zł. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do obrotu, Skarb Państwa mógłby ponieść straty z tytułu niezapłaconych należności podatkowych w wysokości niemal 10 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych oraz nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Za zarzucane czyny podejrzanym może grozić kara do 7 lat pozbawienia wolności.

fot./film: CBŚP/KAS