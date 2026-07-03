Międzynarodowa grupa kradnąca samochody przed sądem. Oskarżono 19 osób Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie Francji i Belgii, ich legalizacją w Czechach, a następnie sprzedażą w Polsce. W toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji odzyskano 52 pojazdy o łącznej wartości ponad 6,8 mln zł.

26 czerwca 2026 roku Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko 19 osobom. Postępowanie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która miała funkcjonować co najmniej od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku.

Czynności w śledztwie prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy zajmowali się kradzieżami samochodów osobowych na terenie Francji i Belgii. Następnie w pojazdach przerabiano znaki identyfikacyjne, w tym numery VIN, oraz podejmowano działania mające na celu zalegalizowanie ich pochodzenia.

W większości przypadków dokumenty umożliwiające dalszy obrót pojazdami były uzyskiwane na terenie Republiki Czeskiej. Tak przygotowane samochody trafiały następnie do Polski, gdzie były oferowane do sprzedaży jako pojazdy pochodzące z legalnego źródła.

Przedmiotem przestępczego procederu były głównie samochody marki Peugeot, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane w latach 2019–2022. Ich jednostkowa wartość rynkowa wynosiła od około 80 tys. do 250 tys. zł.

Skradzione pojazdy trafiały do Polski najczęściej z przerobionymi znakami identyfikacyjnymi VIN. Samochody, w których pozostawiono oryginalne numery identyfikacyjne, były natomiast demontowane, a uzyskane w ten sposób części przeznaczano do dalszej sprzedaży.

Istotnym elementem postępowania była międzynarodowa współpraca organów ścigania. Strona polska i czeska zawarły umowę o powołaniu wspólnego zespołu śledczego JIT. Rozwiązanie to umożliwiło sprawną wymianę informacji oraz materiałów dowodowych mających znaczenie dla prowadzonego śledztwa.

W toku postępowania przygotowawczego odzyskano łącznie 52 pojazdy o wartości przekraczającej 6,8 mln zł.