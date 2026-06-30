CBŚP i Straż Graniczna uderzyły w grupę czerpiącą korzyści z cudzego nierządu Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Według ustaleń śledczych grupa mogła prowadzić kilkanaście tzw. „mieszkaniówek” na terenie kilku województw, a jej dochód mógł wynieść blisko milion złotych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od kilku lat na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Według zgromadzonego materiału dowodowego podejrzani mieli organizować i prowadzić tzw. mieszkaniowe agencje towarzyskie. Wszystko wskazuje na to, że w kilkunastu takich lokalach mogło przebywać blisko 100 kobiet świadczących usługi seksualne.

Według śledczych przestępczy proceder mógł przynieść grupie dochód w wysokości blisko miliona złotych. W toku czynności na poczet przyszłych kar i środków kompensacyjnych zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości blisko 200 tys. zł.

Realizacja została przeprowadzona na terenie czterech województw. W działaniach, obok funkcjonariuszy CBŚP i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, uczestniczyli także policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zatrzymano 7 osób — dwie kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według śledczych wśród zatrzymanych znajduje się ścisłe kierownictwo grupy.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Za zarzucane czyny może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 70 tys. zł, amfetaminę i marihuanę, kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz laptopy. Decyzją Sądu Rejonowego we Wrocławiu wobec dwóch zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt.

Tego rodzaju przestępczy proceder stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla porządku prawnego, ale przede wszystkim dla osób, które mogą być wykorzystywane i pozostawać pod presją sprawców. Czerpanie korzyści z cudzego nierządu często wiąże się z uzależnieniem ekonomicznym, izolacją, zastraszaniem oraz pozbawianiem pokrzywdzonych realnego wpływu na własną sytuację. Dlatego działania wymierzone w tego typu grupy przestępcze mają istotne znaczenie dla ochrony wolności, godności i bezpieczeństwa osób narażonych na wykorzystywanie.

Sprawa ma charakter rozwojowy.