CBŚP uderza w grupę produkującą nielegalny tytoń. Zabezpieczono linię produkcyjną i 3 tony wyrobów tytoniowych Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz policjantami z Włoszczowy, pod nadzorem łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, rozbili grupę przestępczą zajmującą się produkcją i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. W sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 3,5 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Według ustaleń śledczych grupa działała od maja 2026 roku na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu nie mniej niż 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie co najmniej 3,5 mln zł.

Na początku czerwca funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów CBZC oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, przeprowadzili działania na terenie powiatu włoszczowskiego. Na wynajmowanej prywatnej posesji ujawnili kompletną linię służącą do produkcji tytoniu. W trakcie realizacji zatrzymano na gorącym uczynku dwóch obywateli Polski w wieku 36 i 44 lat, którzy wytwarzali nielegalne wyroby tytoniowe.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 1,5 tony krajanki tytoniowej oraz 1,5 tony liści tytoniu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z prowadzonym procederem.

Na tym jednak działania funkcjonariuszy się nie zakończyły. Dalsze czynności procesowe, analiza zabezpieczonego materiału dowodowego oraz wykonane ekspertyzy pozwoliły śledczym na ustalenie osób, które mogły stanowić ścisłe kierownictwo grupy przestępczej.

W minionym tygodniu funkcjonariusze CBŚP i CBZC przeprowadzili kolejną realizację, tym razem na terenie Bełchatowa. W wyniku działań zatrzymano trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 25 do 40 lat, obywateli Polski. Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, natomiast drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby usłyszały zarzuty kierowania tą grupą. Podejrzanym przedstawiono również zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec dwóch zatrzymanych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nadal analizują zabezpieczony materiał dowodowy i ustalają pełną skalę przestępczego procederu.