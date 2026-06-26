CBŚP i SG uderzyli w grupę narkotykową. Zabezpieczono ponad 80 kg narkotyków Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się hurtowym obrotem narkotykami. W trakcie działań przeprowadzonych na terenie czterech województw zabezpieczono ponad 80 kg różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości blisko 2 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków na terenie całego kraju. Postępowanie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W drugiej połowie czerwca funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej przeprowadzili działania na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. W ich wyniku zatrzymano 7 osób w wieku od 26 do 39 lat. Wśród zatrzymanych jest 6 obywateli Polski oraz obywatel Ukrainy.

Równolegle, w różnych częściach kraju, śledczy przeszukali 14 wcześniej wytypowanych miejsc. Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 80 kg narkotyków, w tym kokainę, amfetaminę, metamfetaminę, klefedron, marihuanę oraz haszysz. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków to blisko 2 mln zł.

W trakcie realizacji zabezpieczono również gotówkę w kwocie przeszło 180 tys. zł. Pieniądze te zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar oraz środków karnych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od listopada 2025 roku do chwili obecnej, prowadząc nielegalny proceder na terenie całej Polski.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą oraz przestępstw narkotykowych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 6 podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym może grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Narkotyki, niezależnie od tego, czy są potocznie określane jako „twarde” czy „miękkie”, niosą poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ich zażywanie może prowadzić do uzależnienia, zaburzeń psychicznych, problemów z pamięcią i koncentracją, spadku kontroli nad własnym zachowaniem, a także do ryzykownych decyzji zagrażających użytkownikowi i osobom postronnym. Szczególnie niebezpieczne jest przekonanie, że część substancji jest „bezpieczna” lub „niegroźna”. Każdy narkotyk oddziałuje na organizm, a jego skład, stężenie i rzeczywiste działanie często są nieznane osobie, która po niego sięga.