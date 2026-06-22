Uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia „Łowców Cieni” – Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Policjantki i policjanci Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji od 15 lat ścigają poszukiwanych po niemal całym świecie aby postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. „Łowcy Cieni” rozpoczęli działalność 1 czerwca 2011 roku jako specjalistyczna komórka dedykowana międzynarodowym i krajowym poszukiwaniom osób ukrywających się przed organami ścigania oraz prowadzeniu operacji w sprawach uprowadzeń dla okupu.

W uroczystym spotkaniu okolicznościowym z okazji 15. rocznicy powołania Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, elitarnej komórki organizacyjnej znanej jako „Łowcy Cieni”, udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy, a także Zastępcy Komendanta CBŚP insp. Łukasz Fołta, insp. Artur Kowalczewski i insp. Rafał Miłosiewicz, kadra kierownicza CBŚP, kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Wydziału Operacji Pościgowych CBŚ KGP i CBŚP oraz byłe policjantki, policjanci, pracownice i pracownicy „Łowców Cieni”. Specjalnym gościem był redaktor Piotr Halicki autor książki „Łowcy Cieni”.

Na początku uroczystości gości przywitał Komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba, który w trakcie przemówienia nakreślił historię Wydziału i docenił efekty jego pracy, ponadto podziękował funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za dotychczasową służbę. Podczas spotkania głos zabrał także Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który w 2011 roku był „twórcą” tego wydziału i pierwszym Naczelnikiem „Łowców Cieni”. Generał podkreślił wyjątkowe znaczenie „Łowców Cieni” dla skutecznego poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, jak również uwalniania ofiar uprowadzeń osób dla okupu i ścigania sprawców tych czynów. Komendant przypomniał kulisy powstania Wydziału oraz trudności w początkowej fazie realizacji zadań przez „Łowców”. Na koniec podziękował za skuteczną realizację zadań przez obecnych oraz były policjantów i policjantki, życząc im powodzenia.

„Łowcy Cieni” rozpoczęli działalność 1 czerwca 2011 roku jako specjalistyczna komórka dedykowana międzynarodowym i krajowym poszukiwaniom osób ukrywających się przed organami ścigania oraz prowadzeniu operacji w sprawach uprowadzeń dla okupu. Przez 15 lat funkcjonariusze Wydziału zrealizowali setki spektakularnych akcji, doprowadzając do zatrzymania najbardziej poszukiwanych osób w Polsce i za granicą. Jednostka słynie z wysokiego poziomu profesjonalizmu, dyskrecji i skuteczności, a funkcjonariusze działają w myśl hasła „pracuj w ciszy, niech efekt przyniesie hałas”.