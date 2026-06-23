Kolejne uderzenie w zbrojną grupę przestępczą. CBŚP zatrzymało 10 osób, zabezpieczono broń i sprzęt do produkcji narkotyków Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, KMP w Krakowie i KPP w Oświęcimiu przeprowadzili realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. W wyniku działań zatrzymano 8 osób, a kolejne 2 zostały doprowadzone z zakładów karnych. Podejrzanym przedstawiono ponad 50 zarzutów dotyczących m.in. działalności w grupie przestępczej, rozbojów, pobić oraz przestępstw narkotykowych.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Według ustaleń śledczych grupa działa od 2023 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego, a jej członkowie mieli zajmować się szeroko pojętą działalnością przestępczą, w tym rozbojami, pobiciami, niszczeniem mienia oraz nielegalną produkcją, przemytem i obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Na początku czerwca funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu policjantów z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Działania były ukierunkowane na zatrzymanie osób powiązanych z rozpracowywaną strukturą przestępczą.

W wyniku realizacji zatrzymano 8 osób. Dodatkowo do prokuratury doprowadzono z zakładów karnych 2 osoby odbywające już kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Wszystkie osoby to obywatele Polski w wieku od 23 do 52 lat.

Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił podejrzanym ponad 50 zarzutów. Obejmują one m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, udział w bójkach i pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi, rozboje, uszkodzenie mienia oraz przestępstwa związane z obrotem środkami odurzającymi.

Podczas przeszukań prowadzonych w miejscach pobytu zatrzymanych oraz w innych wytypowanych lokalizacjach funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli cztery jednostki broni krótkiej wraz z amunicją. Broń została przekazana do szczegółowych badań balistycznych. Ponadto zabezpieczono granat hukowo-błyskowy, proch czarny, a także prekursory chemiczne i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji amfetaminy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.