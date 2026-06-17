CBŚP rozbiło grupę zajmującą się handlem narkotykami w Bydgoszczy. 11 osób zatrzymanych Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy, zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, m.in. na terenie Bydgoszczy.

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym na terenie Bydgoszczy.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z CPKP BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska i Poznania, a także policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zatrzymali 11 osób w wieku od 22 do 44 lat. Według ustaleń śledczych dwie z nich były powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli około 2 kilogramy różnych narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron. Funkcjonariusze ujawnili również 5 sztuk broni, które zostały przekazane do dalszych badań i analizy przez biegłych.

Zatrzymanym osobom prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym jednej osobie kierowania grupą oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 6 podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Za zarzucane czyny grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.