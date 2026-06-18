CBŚP uderza w narkotykową grupę z Podlasia. Zatrzymano 5 osób i zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Na początku czerwca funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili kolejne działania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa podlaskiego. Grupa miała zajmować się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Działania przeprowadzono na terenie Białegostoku, gdzie zatrzymano pięć osób — obywateli Polski w wieku od 30 do 40 lat. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz przez Grupę Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

W trakcie czynności, prowadzonych w miejscach pobytu zatrzymanych, ustalono również lokalizację magazynu, w którym przechowywano środki odurzające i substancje psychotropowe należące do członków grupy. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam ponad 23 kilogramy narkotyków, w tym klofedron, amfetaminę, kokainę i marihuanę. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 1 milion złotych. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający broń palną, którą przekazano do badań przez biegłego w tym zakresie.

Znaczący wkład w ujawnienie miejsca przechowywania narkotyków miały psy służbowe z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Podczas przeszukania budynku wykorzystywanego przez członków grupy policyjne psy specjalizujące się w wykrywaniu środków odurzających — Tola i Armin — wskazały miejsca ukrycia narkotyków. Dzięki ich pracy funkcjonariusze skutecznie zlokalizowali i zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych substancji.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas działań zabezpieczono również środki pieniężne w różnych walutach, o łącznej wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych po przeliczeniu na walutę polską.

To kolejna realizacja w ramach tego postępowania. Dotychczas w sprawie występuje 38 podejrzanych, w tym osoba podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W stosunku do 15 osób stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli już ponad 138 kilogramów różnych narkotyków oraz mienie o wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.