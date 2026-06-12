CBŚP i Straż Graniczna rozbiły międzynarodową grupę przemytników papierosów. Straty Skarbu Państwa przekroczyły 190 mln zł Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sprawie zatrzymano siedem osób. Według ustaleń śledczych grupa mogła odpowiadać za przemyt 6,5 mln paczek nielegalnych papierosów, powodując straty Skarbu Państwa szacowane na ponad 190 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wykazało, że w skład grupy wchodzili obywatele Polski, Litwy i Armenii. Z ustaleń wynika, że przestępczy proceder był prowadzony w latach 2020–2021 i polegał na organizowaniu transportów papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie ich dalszej dystrybucji na terenie państw Unii Europejskiej.

W połowie maja br. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w członków grupy. Działania objęły jednoczesne zatrzymania podejrzanych oraz przeszukania miejsc zamieszkania i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnej działalności.

W trakcie realizacji zatrzymano siedem osób – sześciu obywateli Polski oraz jednego obywatela Armenii. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy i e-papierosy bez polskich znaków akcyzy, samochód marki Audi Q7, a także części samochodowe figurujące w bazach jako utracone na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Łączna wartość ujawnionego mienia wyniosła blisko 300 tys. zł. Dodatkowo zabezpieczono amunicję do broni palnej.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa mogła odpowiadać za przemyt około 6,5 mln paczek papierosów o czarnorynkowej wartości przekraczającej 94 mln zł. Straty Skarbu Państwa wynikające z uszczupleń należności celnych, podatku akcyzowego oraz podatku VAT oszacowano na ponad 190 mln zł.

W toku śledztwa zastosowano również zabezpieczenia majątkowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 32 tys. zł oraz 2450 euro, a także pojazdy o łącznej wartości około 773 tys. zł.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Zamościu przedstawiono im zarzuty udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Za kierowanie grupą przestępczą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w jej strukturach do 8 lat więzienia.

Śledztwo pozostaje w toku, a sprawa ma charakter rozwojowy.