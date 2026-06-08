CBŚP i KAS udaremniły rekordowy przemyt heroiny. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków wartą blisko 220 mln zł Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremniono jedną z największych prób przemytu heroiny do Polski. W Porcie w Gdyni zabezpieczono ponad tonę narkotyków ukrytych w kontenerach nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W sprawie zatrzymano trzy osoby, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

W ramach współpracy z zagranicznymi służbami funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji otrzymali od HM Revenue & Customs – brytyjskiej administracji celnej – informacje wskazujące, że do Portu w Gdyni mogą trafić kontenery zawierające nielegalne substancje.

W drugiej połowie marca funkcjonariusze CBŚP oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przeprowadzili kontrolę czterech kontenerów nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że transport zawiera ozdobne cegły wykończeniowe.

Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie działań ujawniono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu. W kontenerach znajdowały się pakunki z heroiną, co potwierdziły również przeprowadzone badania testerem narkotykowym.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tonę heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. To jedno z największych tego typu zabezpieczeń dokonanych na terytorium Polski w ostatnich latach.

W związku z ujawnieniem rekordowego przemytu policjanci CBŚP oraz funkcjonariusze KAS niezwłocznie rozpoczęli działania mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację procederu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

W pierwszej połowie maja, w wyniku realizacji przeprowadzonych na terenie kraju, zatrzymano trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat, obywateli Polski. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.

Decyzją sądu wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie pozostaje w toku, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Skuteczna realizacja tej sprawy po raz kolejny pokazuje, jak istotną rolę we współczesnym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej odgrywa międzynarodowa współpraca służb. Wymiana informacji pomiędzy partnerami z różnych państw, szybka koordynacja działań oraz wspólne zaangażowanie służb policyjnych i celnych pozwalają skutecznie przeciwdziałać przemytowi narkotyków oraz eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli w skali międzynarodowej.

Film/foto: KAS/CBŚP