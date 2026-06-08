CBŚP i KAS udaremniły rekordowy przemyt heroiny. Zabezpieczono ponad tonę narkotyków wartą blisko 220 mln zł
Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej udaremniono jedną z największych prób przemytu heroiny do Polski. W Porcie w Gdyni zabezpieczono ponad tonę narkotyków ukrytych w kontenerach nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W sprawie zatrzymano trzy osoby, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
W ramach współpracy z zagranicznymi służbami funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji otrzymali od HM Revenue & Customs – brytyjskiej administracji celnej – informacje wskazujące, że do Portu w Gdyni mogą trafić kontenery zawierające nielegalne substancje.
W drugiej połowie marca funkcjonariusze CBŚP oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przeprowadzili kontrolę czterech kontenerów nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że transport zawiera ozdobne cegły wykończeniowe.
Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie działań ujawniono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu. W kontenerach znajdowały się pakunki z heroiną, co potwierdziły również przeprowadzone badania testerem narkotykowym.
Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tonę heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. To jedno z największych tego typu zabezpieczeń dokonanych na terytorium Polski w ostatnich latach.
W związku z ujawnieniem rekordowego przemytu policjanci CBŚP oraz funkcjonariusze KAS niezwłocznie rozpoczęli działania mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację procederu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W pierwszej połowie maja, w wyniku realizacji przeprowadzonych na terenie kraju, zatrzymano trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat, obywateli Polski. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków.
Decyzją sądu wobec dwóch podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie pozostaje w toku, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Skuteczna realizacja tej sprawy po raz kolejny pokazuje, jak istotną rolę we współczesnym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej odgrywa międzynarodowa współpraca służb. Wymiana informacji pomiędzy partnerami z różnych państw, szybka koordynacja działań oraz wspólne zaangażowanie służb policyjnych i celnych pozwalają skutecznie przeciwdziałać przemytowi narkotyków oraz eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli w skali międzynarodowej.
Film/foto: KAS/CBŚP