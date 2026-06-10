CBŚP zlikwidowało laboratorium Alfa-PVP i mefedronu w powiecie makowskim. Zatrzymano dwóch 19-latków Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili na jednej z posesji w powiecie makowskim profesjonalnie przygotowane laboratorium służące do wytwarzania narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono ponad 25 kilogramów gotowego do sprzedaży Alfa-PVP o czarnorynkowej wartości około 0,5 mln zł, a na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy.

Pod koniec maja funkcjonariusze CBŚP przystąpili do realizacji działań, których celem było potwierdzenie uzyskanych wcześniej informacji o możliwym nielegalnym wytwarzaniu substancji psychotropowych na terenie jednej z posesji w powiecie makowskim. W trakcie przeszukania ujawniono kompletne laboratorium przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych.

Nielegalna wytwórnia znajdowała się w zabudowaniach gospodarczych. Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w procesie technologicznym, w tym reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, prasy mechaniczne, mieszadła elektryczne, system wentylacyjny, sprzęt laboratoryjny, pojemniki, kuwety, sita, maski przeciwgazowe, a także liczne beczki i kanistry zawierające substancje chemiczne.

W toku czynności policjanci zabezpieczyli ponad 25 kilogramów gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci Alfa-PVP. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających wynosi około 0,5 mln zł. Na miejscu zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy, którzy zostali ujęci podczas wytwarzania narkotyków.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru przypadkowego ani incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu nastawionego na produkcję znacznych ilości substancji psychotropowych. O skali działalności świadczy zarówno ilość zabezpieczonego narkotyku, jak i profesjonalne zaplecze techniczne przygotowane do prowadzenia tego rodzaju przestępczej działalności.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Zażywanie substancji takich jak Alfa-PVP niesie ze sobą wyjątkowo poważne zagrożenia dla zdrowia i życia. Może prowadzić do silnego pobudzenia, agresji, bezsenności, psychoz, zaburzeń pracy serca, przegrzania organizmu, drgawek, a nawet nagłej śmierci. Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia, wyniszcza organizm i znacząco zwiększa ryzyko zachowań impulsywnych oraz utraty kontroli nad własnym postępowaniem.