Ponad 14,5 tony nielegalnego tytoniu przejęte na autostradzie A1. Wspólna akcja CBŚP i KAS Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz KAS zabezpieczyli ponad 14,5 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar o wartości przekraczającej 15 mln zł był przewożony samochodem ciężarowym autostradą A1. Sprawa ma charakter rozwojowy i pozostaje pod nadzorem prokuratury.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji dotyczących możliwego przemytu wyrobów tytoniowych, przeprowadzili kontrolę wytypowanego samochodu ciężarowego poruszającego się autostradą A1 na terenie województwa śląskiego.

Do zatrzymania pojazdu doszło na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie. Ciężarówką kierował 34-letni obywatel Białorusi. Już podczas wstępnych czynności funkcjonariusze ujawnili w naczepie palety z kartonowymi pudłami posiadającymi obcojęzyczne oznaczenia, w tym odnoszące się do tytoniu. Na podłodze naczepy znajdował się również rozsypany tytoń oraz pył tytoniowy.

Podczas szczegółowej kontroli pojazdu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 14,5 tony tytoniu do palenia bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru przekracza 15 mln zł.

Jak ustalono, zabezpieczony ładunek został opisany w dokumentacji przewozowej jako „tobacco waste”. Z dokumentów wynikało, że transport miał odbywać się z Włoch na Litwę.

Za magazynowanie oraz transport wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i prowadzi do wielomilionowych strat budżetowych wynikających z uszczupleń podatkowych i akcyzowych. Tego rodzaju proceder sprzyja działalności zorganizowanych grup przestępczych, zakłóca uczciwą konkurencję na rynku oraz naraża konsumentów na kontakt z wyrobami niewiadomego pochodzenia.

Zdjęcia: CBŚP i KAS