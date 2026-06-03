Nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych zlikwidowana. Zabezpieczono ponad 1,4 mln papierosów i niemal 1,6 tony tytoniu Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zlikwidowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych działającą na terenie powiatu wołowskiego. W wyniku wspólnych działań zabezpieczono ponad 1,4 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz niemal 1,6 tony nielegalnego tytoniu do palenia. Zatrzymano pięciu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Działania służb były efektem wcześniejszych ustaleń, z których wynikało, że na jednej z posesji w powiecie wołowskim może funkcjonować nielegalna linia produkcyjna wyrobów tytoniowych. Według zgromadzonych informacji z terenu posesji regularnie odbywały się transporty realizowane pojazdami dostawczymi typu bus, wykorzystywanymi do przewozu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze wkroczyli do akcji w momencie przeładunku kartonowych opakowań typu „pizza”, wypełnionych papierosami bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar znajdował się w dwóch samochodach dostawczych i był oznaczony zastrzeżonymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej.

W toku dalszych czynności służby przeszukały hale magazynowe, z których odbywały się transporty. W ich wnętrzu ujawniono znaczne ilości tytoniu do palenia oraz papierosów bez wymaganych znaków akcyzy, a także urządzenia służące do produkcji papierosów wraz z komponentami wykorzystywanymi w procesie ich wytwarzania.

Łącznie zabezpieczono ponad 1,4 mln sztuk papierosów oraz niemal 1,6 tony nielegalnego tytoniu do palenia. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów przekracza 3 mln zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę, urządzenia elektroniczne oraz inne dowody rzeczowe znajdujące się w pojazdach wykorzystywanych przez podejrzanych.

Podczas realizacji zatrzymano pięciu mężczyzn. W Prokuraturze Rejonowej w Wołowie usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy. Wobec wszystkich podejrzanych decyzją sądu został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi powodują wielomilionowe straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych. Tego rodzaju działalność destabilizuje legalny rynek, uderza w uczciwych przedsiębiorców oraz stanowi istotne źródło finansowania zorganizowanych grup przestępczych. Nielegalne wyroby tytoniowe, produkowane są poza jakąkolwiek kontrolą jakości i normami bezpieczeństwa.