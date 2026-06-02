CBŚP i KAS zlikwidowały nielegalną drukarnię półproduktów do produkcji papierosów Data publikacji 02.06.2026 Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania półproduktów wykorzystywanych przy produkcji wyrobów tytoniowych. W trakcie realizacji zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem półproduktów przeznaczonych do nielegalnej produkcji oraz dystrybucji wyrobów tytoniowych.

W toku działań policjanci ustalili, że na terenie byłego zakładu produkcji artykułów spożywczych w powiecie poznańskim może funkcjonować nielegalna hala produkcyjna.

Z ustaleń wynikało, że w obiekcie prowadzona była produkcja owijek filtrów oraz specjalistycznej bibułki papierosowej wykorzystywanej przy wytwarzaniu papierosów.

Wytwarzane materiały były opatrywane nadrukami imitującymi oznaczenia handlowe znanych międzynarodowych koncernów tytoniowych.

Według śledczych działalność prowadzona była na dużą skalę, z wykorzystaniem profesjonalnych maszyn drukarskich i zaplecza technologicznego umożliwiającego ciągłą produkcję. Ustalono również, że sposób organizacji procesu produkcyjnego oraz charakter zabezpieczonych materiałów wskazywały na ich dalsze wprowadzanie do nielegalnego obrotu z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych i celnych.

W drugiej połowie maja funkcjonariusze CBŚP oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, przeprowadzili skoordynowaną realizację wymierzoną w osoby powiązane z działalnością grupy przestępczej.

W trakcie działań służby weszły na teren wytypowanego zakładu, gdzie ujawniły w pełni funkcjonującą linię poligraficzną służącą do produkcji półproduktów wykorzystywanych przy wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Na miejscu zabezpieczono specjalistyczne maszyny drukarskie oraz urządzenia przeznaczone do cięcia, przewijania i obróbki materiałów poligraficznych. Funkcjonariusze ujawnili również matryce drukarskie odwzorowujące chronione prawem znaki towarowe znanych koncernów tytoniowych. Jak ustalono, proces produkcyjny miał charakter ciągły i był prowadzony w sposób zorganizowany. Według ustaleń śledczych dzienna wydajność zabezpieczonej linii technologicznej mogła pozwalać na produkcję materiałów wykorzystywanych do wytworzenia około 25 milionów papierosów.

W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano pięć osób. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia praw własności przemysłowej, w tym obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi.