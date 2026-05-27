CBŚP zlikwidowało laboratorium klefedronu. Zabezpieczono narkotyki warte ok. 68 mln zł Data publikacji 27.05.2026 Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją narkotyków syntetycznych. W trakcie realizacji na terenie powiatu kutnowskiego zatrzymano siedem osób, zabezpieczono profesjonalne laboratorium oraz znaczne ilości klefedronu o czarnorynkowej wartości ok. 68 mln zł.

W drugiej połowie maja funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu narkotyków syntetycznych. W działania zaangażowani byli również funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Łódź” KW PSP w Łodzi oraz strażacy z KP PSP w Kutnie.

Czynności realizowano na terenie jednej z posesji w powiecie kutnowskim. Z ustaleń śledczych wynikało, że w naczepie samochodu ciężarowego funkcjonuje nielegalne laboratorium służące do produkcji narkotyków syntetycznych. Informacje operacyjne potwierdziły się podczas przeprowadzonej akcji.

Na gorącym uczynku wytwarzania środków odurzających zatrzymano dwie osoby. Równolegle policjanci zatrzymali kolejne pięć osób powiązane z przestępczym procederem, w tym mężczyznę podejrzewanego o kierowanie grupą. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 25 do 48 lat.

W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili kompletną, profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji klefedronu. Zabezpieczono około 200 kilogramów gotowego narkotyku przygotowanego do dalszej dystrybucji oraz blisko 2000 litrów substancji w fazie krystalizacji. Według szacunków śledczych czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ok. 68 milionów złotych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące między innymi produkcji znacznych ilości narkotyków syntetycznych.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono także mienie należące do podejrzanych, w tym ponad milion złotych w gotówce w różnych walutach oraz cztery pojazdy o łącznej wartości przekraczającej 850 tysięcy złotych. Decyzją sądu wobec pięciu osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Klefedron, określany potocznie jako „kokaina dla ubogich”, to silnie działający narkotyk syntetyczny z grupy katynonów. Jego zażywanie może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, w tym agresji, stanów lękowych, psychoz oraz uzależnienia. Substancja stanowi również poważne zagrożenie dla życia i zdrowia – może powodować niewydolność krążeniowo-oddechową, uszkodzenia narządów wewnętrznych, a w skrajnych przypadkach także śmierć.