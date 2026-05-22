CBŚP rozbiło grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami. Zatrzymano 14 osób Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, przeprowadzili realizację w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. W wyniku działań zatrzymano 14 osób, którym przedstawiono poważne zarzuty związane z działalnością narkotykową.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

W drugiej połowie maja 2026 roku funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili działania realizacyjne, w wyniku których zatrzymano 14 osób. Podejrzani to mieszkańcy Białogardu i okolic w wieku od 21 do 60 lat.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 4 podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczas w prowadzonym postępowaniu zarzuty przedstawiono łącznie 16 osobom.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.