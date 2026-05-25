Profesjonalizm pod presją Data publikacji 25.05.2026 Policjanci Wydziału Bojowego CBŚP ukończyli tygodniowe szkolenie z zakresu doskonalenia technik jazdy w ekstremalnych warunkach, które odbyło się w szwedzkim Arjeplog. Projekt ten realizowany był przy finansowym wsparciu pochodzącym z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcjonariusze Zarządu III CBŚP realizują obecnie przedsięwzięcie szkoleniowe, finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nazwą „KODA” – Synchronizacja wypracowanych algorytmów z taktyką służby śledczej w pionie bojowym CBŚP przy fizycznym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, nr FBWP.03.01-IZ.00-0068/24.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest rozłożona na lata 2025 – 2027 i składa się z 43 tygodniowych szkoleń w ramach 6 głównych zadań tematycznych.

Funkcjonariusze z Wydziału Bojowego Zarządu III CBŚP zakończyli wyjątkowo intensywny, tygodniowy cykl szkoleniowy w renomowanej szkole jazdy BMW, zlokalizowanej w miejscowości Arjeplog w Szwecji.

Wyjazd ten był częścią specjalistycznego programu, którego jednym z elementów jest doskonalenia technik jazdy w ekstremalnych warunkach. Właściwe panowanie nad pojazdem, prawidłowa technika jazdy to umiejętności niezbędne podczas sytuacji dynamicznego zatrzymywania przestępców poruszających się pojazdami.

Arjeplog to mała miejscowość położona w szwedzkiej części Laponii (ok. 50-60 km od koła podbiegunowego), jest światowym centrum testów motoryzacyjnych. Dzięki surowemu klimatowi, producenci samochodów prowadzą tam intensywne testy swoich modeli na zamarzniętych jeziorach. Tym samym, miejsce to stanowi idealny poligon doświadczalny dla kierowców operacyjnych, którzy w codziennej służbie muszą radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi wymagającymi najwyższej precyzji.

Podczas tygodniowego pobytu, policjanci skupili się na zaawansowanych technikach panowania nad pojazdem w warunkach drastycznie ograniczonej przyczepności nawierzchni.

Program szkolenia obejmował m.in.:

Dynamiczne prowadzenie pojazdu: Nauka pokonywania zakrętów z wykorzystaniem pełnej mocy pojazdów przy nawierzchniach oblodzonych.

Techniki kontrolowanego poślizgu: Opanowanie auta w sytuacjach utraty przyczepności na różnych typach podłoża.

Taktyka jazdy defensywnej i ofensywnej: Elementy kluczowe dla bezpieczeństwa podczas realizacji zadań o wysokim stopniu ryzyka.

Testowanie systemów bezpieczeństwa: Praktyczne zrozumienie fizyki pojazdu w ekstremalnych temperaturach.

„Dla funkcjonariuszy jednostek o profilu specjalnym umiejętność prowadzenia pojazdu w każdych warunkach – od gęstego ruchu miejskiego po ekstremalne sytuacje drogowe – jest równie ważna, co techniki strzeleckie czy taktyka bojowa. Wyjazd do Arjeplog to inwestycja w bezpieczeństwo naszych działań” – podkreślił kierownik szkolenia.

Funkcjonariusze Wydziału Bojowego regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, korzystając z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w Europie. Nabyte w Szwecji umiejętności przełożą się na jeszcze skuteczniejsze i bezpieczniejsze wykonywanie zadań przez policjantów Biura.