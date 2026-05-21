CBŚP i KAS przejęły ponad 14 mln nielegalnych papierosów Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, rozbili działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie realizacji zabezpieczono ponad 14 mln sztuk nielegalnych papierosów o wartości przekraczającej 14,5 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze CBŚP, prowadząc czynności operacyjne i procesowe, ustalili, że do portu w Gdańsku zmierza kontener z Singapuru, w którym mogą znajdować się znaczne ilości nielegalnych papierosów niewiadomego pochodzenia. Z dokumentacji przewozowej wynikało natomiast, że transport zawiera filtry powietrza do samochodów. Podejrzany ładunek został objęty nadzorem służb.

W drugiej połowie lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, współdziałając z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, przeprowadzili realizację, podczas której zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 37 do 58 lat — dwóch obywateli Polski oraz trzech obywateli Białorusi. Do zatrzymania doszło w momencie przepakowywania towaru z kontenera do samochodu dostawczego oraz kolejnego kontenera.

W trakcie działań zabezpieczono ponad 14 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość przejętego towaru oszacowano na ponad 14,5 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw karno-skarbowych oraz przygotowania do użycia podrobionych dokumentów.

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd I instancji zastosował areszt wobec trzech obywateli Białorusi, natomiast wobec dwóch obywateli Polski zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Prokurator zaskarżył tę decyzję. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie i zmienił wcześniejsze postanowienie, stosując tymczasowy areszt również wobec dwóch pozostałych podejrzanych.

Ponieważ mężczyźni ukrywają się przed organami ścigania, prokurator wydał za nimi listy gończe.

Publikujemy ich wizerunki oraz informacje umożliwiające identyfikację i zatrzymanie poszukiwanych.