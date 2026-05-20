CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą zyski z prostytucji Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zlikwidowali na terenie Warszawy agencję towarzyską prowadzoną przez zorganizowaną grupę przestępczą. W sprawie zatrzymano pięć osób, w tym liderkę grupy. Śledczy zabezpieczyli mienie o łącznej wartości blisko 2,9 mln złotych oraz dowody świadczące o prowadzeniu przestępczej działalności.

Na początku maja funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie jednej z warszawskich dzielnic, wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z procederu prostytucji. Działania prowadzone były w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupą kierowała Swietłana P. Pozostali członkowie grupy odpowiadali m.in. za ochronę kobiet świadczących usługi seksualne oraz ich transport do klientów. W agencji towarzyskiej pracowało od dwóch do dziewięciu kobiet, które część uzyskanych pieniędzy przekazywały członkom grupy przestępczej.

Ustalono również, że członkowie grupy podejmowali działania mające na celu legalizację środków finansowych pochodzących z przestępstwa. Pieniądze były wpłacane na rachunki bankowe założone na dane sprawców, a następnie wprowadzane do legalnego obrotu gospodarczego.

W wyniku skoordynowanych działań funkcjonariuszy CBŚP zatrzymano pięć osób — troje obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Polski. Zatrzymań dokonano na terenie województw mazowieckiego i małopolskiego. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, nośniki danych oraz dokumentację i zapiski stanowiące dowód w sprawie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania grupą przestępczą, czerpania korzyści majątkowych z prostytucji innych osób, bezprawnego pozbawienia wolności oraz prania pieniędzy. Decyzją Sądu Rejonowego w Siedlcach wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 100 tys. złotych w różnych walutach. Prokurator prowadzący postępowanie dokonał także zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych o łącznej wartości 2 mln 800 tys. złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.