CBŚP rozbiło grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. 14 osób zatrzymanych Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Łodzi, zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sprawa dotyczy procederu zakopywania i fałszowania dokumentacji odpadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Funkcjonariusze CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie m.in. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie czerpali korzyści majątkowe z nielegalnego gospodarowania odpadami. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał miejsce na terenie jednej z działek w gminie Nidzica, gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów obojętnych przeznaczone do rekultywacji.

Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, teren mógł być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania określonych odpadów, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane. Tymczasem ustalono, że na działkę trafiały odpady komunalne, nieprzeznaczone do tego typu przetwarzania, które następnie były zakopywane. Równolegle dochodziło do fałszowania dokumentacji, w tym w zakresie rodzaju, masy oraz dat transportu odpadów.

W toku postępowania zidentyfikowano podmioty uczestniczące w procederze – zarówno firmy przekazujące odpady, jak i te odpowiedzialne za ich transport. Łącznie w nielegalnej działalności brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

W drugiej połowie kwietnia funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, przeprowadzili skoordynowaną akcję. Na gorącym uczynku zatrzymano osoby dokonujące nielegalnego zrzutu odpadów. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie podejrzane o założenie i kierowanie grupą przestępczą. Wśród zatrzymanych znaleźli się również uczestnicy odpowiedzialni za transport, zakopywanie odpadów oraz fałszowanie dokumentacji.

Podczas dalszych czynności, prowadzonych przy udziale pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz biegłego specjalisty, dokonano szczegółowych oględzin terenu. Przy użyciu ciężkiego sprzętu ujawniono kolejne nielegalnie zakopane odpady, w tym o charakterze komunalnym. W działaniach wsparcia udzielili również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Krajowej w Łodzi zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Decyzją sądu wobec dwóch głównych podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Nielegalne składowanie i przetwarzanie odpadów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Substancje zawarte w odpadach mogą prowadzić do skażenia gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując długofalowe i trudne do odwrócenia skutki ekologiczne. Tego rodzaju działalność narusza również zasady uczciwej konkurencji, generując straty dla legalnie działających przedsiębiorstw oraz budżetu państwa.