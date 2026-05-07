CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się oszustwami ubezpieczeniowymi. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, wykazało, że członkowie grupy celowo doprowadzali do zdarzeń drogowych, głównie kolizji, które następnie stanowiły podstawę do uzyskiwania nienależnych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder był prowadzony przede wszystkim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działania grupy miały charakter zorganizowany i zaplanowany, a ich celem było systematyczne osiąganie korzyści majątkowych.

W drugiej połowie kwietnia oraz na początku maja br. funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili skoordynowaną operację, w wyniku której zatrzymano 11 osób. Według śledczych stanowiły one trzon grupy przestępczej. Wśród zatrzymanych znajdują się również trzej pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, którzy – jak wynika z ustaleń – mieli wspierać proceder od wewnątrz, a także osoba podejrzewana o kierowanie działalnością grupy.

Realizacja była efektem długotrwałego, wielowątkowego postępowania operacyjnego i procesowego, które doprowadziło do przerwania przestępczej działalności podejrzanych.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania nią, a także popełnienia licznych oszustw ubezpieczeniowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec 7 osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku postępowania wydano również decyzje o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar oraz środków karnych. Śledztwo pozostaje w toku i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przestępstwa związane z wyłudzaniem odszkodowań generują poważne straty finansowe dla sektora ubezpieczeniowego, które w konsekwencji przekładają się na wzrost kosztów polis dla wszystkich obywateli. Tego rodzaju działania podważają zaufanie do instytucji finansowych i destabilizują rynek ubezpieczeń. Ponadto celowe doprowadzanie do zdarzeń drogowych stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, czyniąc tego typu działalność szczególnie niebezpieczną społecznie.