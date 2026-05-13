CBŚP likwiduje laboratoria narkotykowe w woj. lubuskim. Zabezpieczono środki o wartości 3,5 mln zł Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skoordynowaną operację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość narkotykową. W jej wyniku zlikwidowano dwie profesjonalne linie produkcyjne syntetycznych środków odurzających oraz zatrzymano trzy osoby powiązane z procederem.

Na początku kwietnia funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili działania operacyjne na terenie województwa lubuskiego. W dwóch miejscowościach, zlokalizowanych w powiatach gorzowskim i sulęcińskim, ujawniono i zlikwidowano dwa laboratoria służące do produkcji klofedronu (3-CMC). Nielegalne instalacje znajdowały się w zabudowaniach gospodarczych i były przystosowane do prowadzenia produkcji na dużą skalę.

Podczas realizacji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy bezpośrednio nadzorowali proces wytwarzania narkotyków. W krótkim czasie funkcjonariusze ujęli również trzecią osobę, powiązaną z nielegalną działalnością grupy.

Na miejscu prowadzonych czynności zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, w tym ponad 50 kilogramów klofedronu oraz ponad 150 kilogramów innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie poddawane są szczegółowym analizom w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Szczecinie. Ponadto policjanci przejęli około pół tony półproduktów wykorzystywanych do produkcji narkotyków syntetycznych. Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających oraz substancji psychotropowych na czarnym rynku wynosi około 3,5 mln złotych.

W trakcie działań zabezpieczono również jednostkę broni palnej, która została przekazana do dalszych badań przez biegłego. Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita grupa mogła prowadzić swoją działalność od grudnia 2025 roku.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

Decyzją sądu wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Zażywanie substancji takich jak klofedron i mefedron, określanych potocznie jako „kokaina dla ubogich”, niesie poważne konsekwencje zdrowotne i psychiczne. Środki te działają silnie stymulująco, prowadząc do szybkiego uzależnienia, wyniszczenia organizmu oraz zaburzeń pracy serca i układu krążenia. Użytkownicy często doświadczają stanów lękowych, agresji, paranoi oraz zaburzeń psychicznych, które mogą utrzymywać się długotrwale. Regularne zażywanie zwiększa ryzyko udaru, zawału serca, a także nagłych zgonów, szczególnie w przypadku niekontrolowanego składu chemicznego tych substancji.

