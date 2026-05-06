CBŚP rozbiło grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i Niemczech Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Cztery osoby zatrzymane, zabezpieczone mienie o wartości ponad 700 tys. zł, ujawnione części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów, to efekt ostatnich działań CBŚP i KMP w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W drugiej połowie kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami pojazdów na terenie Niemiec oraz ich dalszą rozbiórką i sprzedażą części na terytorium Polski. W wyniku realizacji zatrzymano cztery osoby mogące mieć związek ze środowiskiem pomorskich złodziei samochodowych.

Dwóch mężczyzn ujęto na gorącym uczynku w pomieszczeniach garażowo-magazynowych na terenie jednej z miejscowości powiatu gdańskiego, gdzie dokonywali oni demontażu skradzionego w Niemczech pojazdu marki Toyota. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili również liczne części samochodowe pochodzące z innych kradzionych pojazdów tej samej marki, a także wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni odpowiadali za kradzieże pojazdów za granicą, ich transport do Polski, demontaż oraz sprzedaż części za pośrednictwem Internetu.

Tego samego dnia, w innej miejscowości na terenie powiatu gdańskiego, zatrzymano dwie kobiety. Według zgromadzonego materiału dowodowego odpowiadały one za logistykę transportu skradzionych aut oraz ich rozbiórkę. W trakcie przeszukań zajmowanych przez nie pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację pojazdów oraz środki odurzające w postaci amfetaminy.

Kolejne działania przeprowadzono w powiecie wejherowskim, gdzie w wynajmowanych obiektach gospodarczych grupa magazynowała części samochodowe. Z tego miejsca prowadzona była również sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem portali internetowych. Dotychczas zidentyfikowano elementy pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów marki Toyota.

W toku realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli także tablice rejestracyjne wykorzystywane do przestępczego procederu, specjalistyczny sprzęt elektroniczny służący do kradzieży pojazdów oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 700 tys. zł.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz posługiwania się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Z ustaleń wynika, że grupa działała w tym składzie przez około cztery lata na terenie Polski i Niemiec. Na wniosek prokuratora wobec trzech podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Sprawa pozostaje rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Działalność tego typu grup przestępczych generuje poważne straty finansowe dla obywateli oraz firm ubezpieczeniowych, a także destabilizuje rynek wtórny części samochodowych. Wprowadzanie do obrotu elementów pochodzących z kradzieży sprzyja rozwojowi szarej strefy i utrudnia identyfikację legalnych źródeł pochodzenia towarów. Dodatkowo proceder ten często powiązany jest z innymi formami przestępczości, w tym handlem narkotykami czy przemytem, co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Film/Fot: CBŚP