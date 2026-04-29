CBŚP zatrzymało 10 osób w śledztwie dotyczącym handlu ludźmi i prania pieniędzy Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, przeprowadzili kolejną skoordynowaną akcję w trzech miastach, zatrzymując 10 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy handlu ludźmi, sutenerstwa oraz prania pieniędzy z wykorzystaniem kantorów kryptowalut.

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBŚP rozpracowują działalność grupy przestępczej, której członkowie – obywatele Ukrainy – mieli zajmować się handlem ludźmi oraz legalizacją środków finansowych pochodzących z przestępstw.

W połowie kwietnia, przy współpracy z funkcjonariuszami CBZC, przeprowadzono jednoczesne działania na terenie Warszawy, Łodzi i Wrocławia. W ich wyniku zatrzymano 10 osób. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także trzy lokalizacje związane z działalnością kantorów kryptowalut.

Podczas realizacji zabezpieczono sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, laptopy i tablety, a także nośniki danych oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kantorów. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie poddany szczegółowej analizie. W jednym z przeszukiwanych miejsc ujawniono również środki odurzające i substancje psychotropowe, m.in. marihuanę, amfetaminę, mefedron, MDMA oraz LSD.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwa, prania pieniędzy oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu narkotyków.

Na wniosek prokuratora, wobec trzech podejrzanych, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

To już kolejne uderzenie w przedmiotową grupę. W sprawie występuje 30 podejrzanych. W zeszłym roku w komunikacie CBŚP i Prokuratura rozbili gang sutenerów. Usługi seksualne, handel ludźmi i milionowe zyski pisaliśmy o zatrzymaniu kolejnych podejrzanych o udział w tej grupie, jak i o wniesieniu wobec części osób z tej grupy aktu oskarżenia. Wobec 12 osób zapadły wyroki skazujące.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności mogą skutkować kolejnymi zatrzymaniami.