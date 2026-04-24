Skuteczna akcja służb w województwie łódzkim. Przejęto ponad 18 ton nielegalnego tytoniu Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową oraz policjantami z KWP zs. w Radomiu, przeprowadzili skoordynowaną operację wymierzoną w przestępczość akcyzową. Działania, prowadzone na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, doprowadziły do zabezpieczenia znacznych ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz zatrzymania podejrzanych.

Na początku kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województwa łódzkiego. Ich celem była likwidacja nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi bez wymaganych znaków akcyzy.

Podczas realizacji funkcjonariusze weszli na jeden z wytypowanych adresów, gdzie zastali mężczyznę deklarującego prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i magazynowaniem mebli. W toku przeszukania ujawniono jednak znaczne ilości tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy, a także odpady i pył tytoniowy.

W kolejnej lokalizacji, do której dotarli funkcjonariusze, obecny był administrator nieruchomości. Ustalono, że pomieszczenia magazynowe były wynajmowane osobom trzecim. Tam również zabezpieczono nielegalne wyroby tytoniowe – zarówno gotowy tytoń do palenia, jak i susz, pył oraz odpady poprodukcyjne.

Dalsze czynności doprowadziły do ujawnienia nielegalnego tytoniu na zapleczu sklepu spożywczego. Do jego przechowywania przyznała się osoba prowadząca działalność handlową.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 18 ton tytoniu do palenia bez akcyzy, ponad 4 tony pyłu tytoniowego oraz ponad tonę odpadów poprodukcyjnych. Całość została zdeponowana w magazynie Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi blisko 18,7 mln zł.

W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Polski, w tym jednego poszukiwanego listem gończym. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty z Kodeksu Karnego Skarbowego. W toku śledztwa zarzuty dotyczące nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przedstawiono łącznie trzem osobom.

Przestępczość akcyzowa powoduje poważne straty dla budżetu państwa, ograniczając wpływy z podatków, które przeznaczane są m.in. na ochronę zdrowia, edukację czy bezpieczeństwo publiczne. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi sprzyja również rozwojowi szarej strefy oraz finansowaniu innych form działalności przestępczej, jednocześnie narażając konsumentów na produkty niewiadomego pochodzenia i jakości.

Film/Foto: KAS