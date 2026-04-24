Rozpoczynamy projekt „TRIDENT” aby skutecznej wykrywać przemyt broni i materiałów wybuchowych Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w Warszawie miała miejsce konferencja otwierająca projekt „TRIDENT”, który jest pilotażową inicjatywą współpracy międzynarodowej w zakresie wykrywania i kontroli przemytu broni oraz materiałów wybuchowych. Spotkanie otworzył nadinsp. Cezary Luba Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z insp. Rafałem Miłosiewiczem Zastępcą Komendanta CBŚP i mł. insp. Adamem Radoniem Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP. Ponadto w spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze polskich i zagranicznych służb celnych, granicznych i policyjnych, jak również przedstawiciele ABW.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie europejskie organy ścigania przewidują natężenie zjawiska nielegalnego handlu i przemytu broni i materiałów wybuchowych z kierunku wschodniego na teren Unii Europejskiej. W najbliższej przyszłości spodziewany jest gwałtowny wzrost tego procederu, szczególnie w kontekście działalności poważnej i zorganizowanej przestępczości.

Obecnie dostępne możliwości działania w tym zakresie pozwalają służbom na realizację zadań jednak wymagają wzmocnienia. W tym celu powstał projekt „TRIDENT”, którego głównym celem jest pozyskanie lub rozwój zdolności identyfikacji potencjalnych zagrożeń spowodowanych wojną w Ukrainie, a następnie przygotowanie na nie funkcjonariuszy polskiej Policji oraz współpracujących z nią służb krajowych i zagranicznych.

Zaplanowane w projekcie działania służące osiągnięciu powyższego celu dotyczyć będą zarówno zakupu sprzętu, który jest niezbędny do zwalczania przemytu broni i amunicji, przeszkolenia użytkowników z jego wykorzystania, jak również wsparcia działań operacyjnych, w których będzie on używany. W szczególności polegać one będą na:

zakupie sprzętu do fizycznego zwalczania przemytu broni i amunicji,

przeprowadzeniu 5 szkoleń z zakresu sposobów zwalczania nielegalnego przemytu broni i amunicji,

przeprowadzeniu działań transgranicznych przy wykorzystaniu zdobytej w trakcie szkoleń wiedzy i pozyskanych urządzeń, we współpracy ze służbami państw ościennych,

organizacji 2 konferencji projektowych,

organizacji 2 spotkań komitetu sterującego.

W rezultacie realizacji projektu oczekuje się wzrostu zdolności służb krajowych, przede wszystkim polskiej Policji, do przeciwdziałania napływowi nielegalnej broni, amunicji i materiałów wybuchowych z kierunku wschodniego na teren Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Projekt będzie realizowany w ramach działania szczególnego ROLEC Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy udziale przedstawicieli służb z Litwy, Czech i Hiszpanii – jako beneficjentów z krajów członkowskich UE, oraz Mołdawii i Ukrainy – jako krajów partnerskich w projekcie. Udział partnerów zagranicznych ma na celu zapewnienie współdziałania służb policyjnych, granicznych i celnych na przypuszczalnych głównych szlakach przyszłego przemytu broni i materiałów wybuchowych (Litwa, Czechy), a także koherencji prowadzonych działań z celami platformy EMPACT (Hiszpania - driver priorytetu Firearms). Udział pozostałych krajów w poszczególnych realizacjach czy szkoleniach pozwoli uzyskać maksymalnie wiele informacji na temat metod działania grup przestępczych związanych z handlem bronią i materiałami wybuchowymi oraz najskuteczniejszych metod zwalczania tego procederu. Stanowić będzie to również punkt wyjścia do poprawy efektywności współpracy transgranicznej.

Całkowity koszt projektu to 6.658.934 zł, a czas jego realizacji to 2 lata.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.