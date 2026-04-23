CBŚP rozbiło grupę zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. 16 osób zatrzymanych

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

CBŚP rozbiło grupę zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. 16 osób zatrzymanych

Data publikacji 23.04.2026
Powrót
Drukuj

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. W wyniku realizacji zatrzymano 16 osób.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym obszarem aktywności była niezgodna z przepisami gospodarka odpadami. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 2025 roku członkowie grupy zajmowali się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów w postaci popiołów dennych i lotnych, działając wbrew obowiązującym przepisom prawa.

We wtorek przeprowadzono skoordynowaną akcję, w której uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku działań zatrzymano 16 osób.

Wśród zatrzymanych znajdują się właściciele firm zajmujących się produkcją betonu, którzy – według ustaleń śledczych – odbierali odpady z zamiarem ich utylizacji, jednak w rzeczywistości mieli je składować w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zatrzymano również kierowców odpowiedzialnych za transport odpadów, pracownika biurowego zajmującego się dokumentacją, a także odbiorców końcowych, w tym kierownika jednej z budów, na której teren trafiały nielegalne odpady.

W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z Olsztyna i Bydgoszczy, zapewniając specjalistyczne wsparcie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie przedstawiono im stosowne zarzuty. Wobec dwóch osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Nielegalne gospodarowanie odpadami stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Tego rodzaju działalność prowadzi do degradacji gleby i wód gruntowych, generuje ryzyko skażenia toksycznymi substancjami oraz powoduje długofalowe straty dla gospodarki i lokalnych społeczności. Skuteczne przeciwdziałanie tego typu przestępczości pozostaje jednym z priorytetów działań służb.

Film/Fot.: CBŚP/KWP Olsztyn

 

 

Powrót na górę strony