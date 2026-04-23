CBŚP rozbiło grupę zajmującą się nielegalnym obrotem odpadami. 16 osób zatrzymanych Data publikacji 23.04.2026 Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. W wyniku realizacji zatrzymano 16 osób.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym obszarem aktywności była niezgodna z przepisami gospodarka odpadami. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Z ustaleń śledczych wynika, że od 2025 roku członkowie grupy zajmowali się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów w postaci popiołów dennych i lotnych, działając wbrew obowiązującym przepisom prawa.

We wtorek przeprowadzono skoordynowaną akcję, w której uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku działań zatrzymano 16 osób.

Wśród zatrzymanych znajdują się właściciele firm zajmujących się produkcją betonu, którzy – według ustaleń śledczych – odbierali odpady z zamiarem ich utylizacji, jednak w rzeczywistości mieli je składować w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zatrzymano również kierowców odpowiedzialnych za transport odpadów, pracownika biurowego zajmującego się dokumentacją, a także odbiorców końcowych, w tym kierownika jednej z budów, na której teren trafiały nielegalne odpady.

W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z Olsztyna i Bydgoszczy, zapewniając specjalistyczne wsparcie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie przedstawiono im stosowne zarzuty. Wobec dwóch osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Nielegalne gospodarowanie odpadami stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Tego rodzaju działalność prowadzi do degradacji gleby i wód gruntowych, generuje ryzyko skażenia toksycznymi substancjami oraz powoduje długofalowe straty dla gospodarki i lokalnych społeczności. Skuteczne przeciwdziałanie tego typu przestępczości pozostaje jednym z priorytetów działań służb.

Film/Fot.: CBŚP/KWP Olsztyn